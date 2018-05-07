تفاصيل تنفيذ ميناء 6 أكتوبر بتكلفة 100 مليون دولار خلال عامين

مدحت إسماعيل: أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن توقيع مذكرة تفاهم بين اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس ادارة الشركة، مع مجموعة موانئ دبي العالمية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنشاء وتصميم وتشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف التابع لوزارة النقل، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو

مدحت إسماعيل:

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن توقيع مذكرة تفاهم بين اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس ادارة الشركة، مع مجموعة موانئ دبي العالمية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنشاء وتصميم وتشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف التابع لوزارة النقل، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 100 مليون دولار، وفترة تنفيذ عامين بداية من الربع الأخير من 2018.

من جانبه، قال اللواء محمد يوسف، إن التحالف مع موانئ دبي يأتي تتويجا لمذكرة التفاهم السابق توقيعها بين الطرفين للتعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق صالح الطرفين

ولفت إلى دخول الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كشريك استراتيجي حالي لموانئ دبي يعزز فرص نجاح المشروع عن طريق ربطه بالمنطقة الاقتصادية بما يخدم الأهداف الاستثمارية للمشروع.

ولفت رئيس القابضة إلى أن فترة الانشاء والتشغيل للمشروع تصل إلى حوالي 30 عام، وبطاقة تصميمية تبلغ 720 وحدة مكافئة فى اليوم

وتوقع أن يبدأ عمل الميناء الجاف فى المرحلة الافتتاحية بطاقة حوالى 360 حاوية مكافئة فى اليوم وتزداد تباعاً حتى الوصول للطاقة التصميمية.

وأِشار إلى أن الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ الاتفاق، تتضمن، تقدم الشركة القابضة للنقل البحري والبرى وموانئ دبي العالمية بمستندات التأهيل وفقاً للمتطلبات المعلنة من وزارة النقل وذلك بنسب مشاركة 19.9% للشركة القابضة 80.01% موانىء دبي العالمية، للمنافسة علي المشروع.

وأوضح أنه سيتم إشهار تأسيس شركة بأسم التنمية بنسبة مساهمة 51% للهيئة و49% لموانىء دبي العالمية، ووفقاً لأية تغييرات تحدث فى اتفاقية المساهمين الموقعة بين الهيئة وموانىء دبى العالمية للسماح بالاستثمار فى المشروع

وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية ستقديم بطلب لوزارة النقل مدعوماً بموافقة طرفى التحالف، للموافقة على تعديل هيكل التحالف باضافة شركة التنمية لهيكل التحالف على أن لا تتعدى مساهمة الحكومة المصرية المباشرة وغير المباشرة فى شركة المشروع نسبة 19.99%، وتفويض موانئ دبى العالمية لتكون قائد التحالف لمباشرة إجراءات الطرح .

يشار إلي أن الخدمات التى سيوفرها الميناء الجاف، تتمثل في، العمل كمستودع جمركى، لسلع الاستيراد والتصدير التى تنقل من أو إلى مواقع جمركية متعددة الوسائط، تأسيس محطة شحن حاويات، إلى جانب تقديم خدمة النقل المتكامل متعدد الوسائط على أن يتم تزويدها بخدمة الانترنت لتحقيق التكامل عبر السلسلة متعددة الوسائط والتى سوف يتضمنها الميناء الجاف.