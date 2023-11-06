تفاصيل تنفيذ مشروع المترو «المساحة - الفسطاط» مع شركة أوراسكوم للإنشاءات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (المساحة – الفسطاط) مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، حيث قام بتوقيع العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق والمهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وصرح وزير النقل بأن تنفيذ الخط الرابع يأتى ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الأنفاق، والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الذكى الأخضر صديق البيئة الذي ينفذ طبقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان، حيث يبلغ طوله 42 كم وعدد 39 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة منطقة النقل المجمع بطول 23 كم وعدد 22 محطة (21 محطة نفقية + 1 محطة سطحية) ومخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 1.5 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كلاً من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة بواسطة تحالف شركات مصرية ” المقاولون العرب – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات “، بالإضافة إلى أنه يجرى إعداد التصميمات التفصيلية لجميع الأنظمة الكهروميكانيكة والسكة والورشة بواسطة الإتحاد المصري/الياباني “متسوبيشى كوربوريشن اليابانية /أوراسكوم” وكذلك التصميمات الخاصة بتصنيع وتوريد عدد (23) قطارا للمرحلة بواسطة شركة “متسوبيشى كوربوريشن” اليابانية والتى تتميز بمطابقتها لأحدث المواصفات العالمية، حيث سيتم ولأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان وقد بلغت نسبة التنفيذ لهذا الجزء.

وأوضح وزير النقل، أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذها تتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح وإنه مع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيتحقق الربط مع القاهرة الجديدة وتبادل الخدمة مع الخط السادس للمترو الجارى دراسته في محطة مجرى العيون.