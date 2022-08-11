تفاصيل تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الدبلوم الصناعي عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، عن تنسيق المعاهد الفنية الصناعية لمعرفة متوسط الدرجات الخاصة للعام الدراسي الجديد.

بوابة “المال” تنشر لكم خلال هذا التقرير تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022 لجميع الكليات.

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022

انتشرت الكثير من الأسئلة من قبل طلاب وطالبات الدبلوم الصناعي، حول تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022، خلال الفترة الحالية، حيث يتساءلون عن تنسيق المعاهد الفنية وعن الجامعات المتوفرة للطلاب، نعرض لكم قائمة بجميع الكليات والمعاهد التي قد تتناسب مع مجموعك، ومن خلال التحاق بالكلية أو المعهد، جاء التنسيق كالآتي:تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس من: 97.94%.

تنسيق كلية هندسة جامعة قنا من: 96.90%.

تنسيق كلية هندسة جامعة أسوان من: 96.17%.

تنسيق كلية هندسة جامعة كفر الشيخ من: 95.56%.

تنسيق كلية هندسة جامعة الفيوم من: 95.44%.

تنسيق كلية هندسة جامعة سوهاج من: 95.44%.

تنسيق كلية هندسة جامعة بني سويف من: 94.95%.

تنسيق كلية هندسة جامعة الإسكندرية من: 94.78%.

تنسيق كلية هندسة جامعة القاهرة من: 94.75%.

تنسيق كلية هندسة جامعة طنطا من: 94.72%

تنسيق كلية هندسة جامعة الاسماعيلية من: 94.61%.

تنسيق كلية هندسة المطريه جامعة حلوان من: 94.55%.

تنسيق كلية هندسة جامعة السويس من: 94.25%.

تنسيق كلية هندسة جامعة شبرا من: 94.22%

تنسيق كلية هندسة جامعة بنها من: 93.89%.

تنسيق كلية هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية من: 93.83%.

تنسيق كلية هندسة جامعة دمياط من: 93.72%.

تنسيق كلية هندسة جامعة حلوان من: 93.61%.

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022

كلية هندسة المنصوره 93.61%

كلية هندسة بور سعيد 93.56%

كلية هندسة اسيوط 93.50%

كلية هندسة عين شمس 93.42%

كلية هندسة الزقازيق 93.40%

كلية هندسة الطاقة بأسوان 93.33%

كلية هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية 93.33%

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 92.56%

كلية تربية حلوان 92.39%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 92.06%

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 91.95%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 91.94%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 91.94%

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 91.78%

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 91.72%

تربية جامعة السويس 91.67%

تربية المنيا 91.55%

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 91.50%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.30%

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 91.17%

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 91.15%

كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان 90.94%

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 90.89%

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 90.80%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 90.75%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 90.67%

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022



معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 90.61%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 90.45%

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 90.39%

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 90.33%

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 90.30%

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 90.28%

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 90.11%

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 89.90%

عالي هندسة بلبيس 89.67%

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 89.67%

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 89.61%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 89.50%

نوعية طنطا 89.44%

كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 89.35%

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 89.33%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 89.22%

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 88.90%

كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 88.44%