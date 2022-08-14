تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى علمي لطلاب الثانوية العامة 2022

يستمر تنسيق المرحلة الأولى علمي لطلاب الثانوية العامة في مصر 2022، التي انطلقت الخميس الماضي 11 أغسطس 2022 لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «الدور الأول» 2022، وسيتم إغلاق باب التقديم الاثنين الموافق 15-8-2022 على أن تظهر نتيجة التنسيق بعد أيام قليلة، ثم تبدأ المرحلة الثانية للتنسيق..

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى علمي لطلاب الثانوية العامة في مصر 2022..

تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى علمي لطلاب الثانوية العامة في مصر 2022

تأتي الإرشادات والمواعيد لتقديم الطلاب رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى والتي ستكون كالتالي:

امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)، لهذا العام 2022، والذين تم إعلان نتائجهم يوم السبت الموافق 6/8/2022، وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى غد الاثنين 15/8/2022، وذلك وفقًا للحد الأدنى التالى:

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

• وفي إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 تم إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية وسوف يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2022.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي لطلاب الثانوية العامة في مصر 2022

☆ تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكترونى:-

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg

• يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع.

• سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

☆ مواعيد إدخال الرغبات

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة) حيث لن يُسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة:

ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

☆ أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

☆ مزايا خدمة التنسيق الإلكترونى:

☆ مزايا خدمة التنسيق الإلكترونى: التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلًا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

☆ تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب:

☆ تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب: سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافى المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافى وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى.

☆ قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج والتى تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالًا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.