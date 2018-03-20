تفاصيل تنسيق الحكومة والبرلمان قبيل طرح الشركات بالبورصة

اجتماع مرتقب مع المالية وقطاع الاعمال لمعرفة الجدول الزمنى ومصير العائد الماليرئيس الخطة والموازنة :تم الاتفاق مع الحكومة على الطرح لتنشيط البورصة وموارد الشركات ووكيل اللجنة الاقتصادية على الحكومة الإجابة عن تفاصيل عملية الطرح هل هو إضافي أم من رأس المال الأساسي؟ وكيل لجنة

اجتماع مرتقب مع المالية وقطاع الاعمال لمعرفة الجدول الزمنى ومصير العائد المالي

رئيس الخطة والموازنة :تم الاتفاق مع الحكومة على الطرح لتنشيط البورصة وموارد الشركات

ووكيل اللجنة الاقتصادية على الحكومة الإجابة عن تفاصيل عملية الطرح هل هو إضافي أم من رأس المال الأساسي؟

وكيل لجنة الصناعة :خطوةة الطرح متوقعة والاسماء المعلنة تعكس اختيار الدولة للشركات الرابحة

ياسمين فواز







ثمنت اللجان الاقتصادية بمجلس النواب خطوة إعلان حكومة المهندس شريف إسماعيل استهداف طرح حصص في ما بين 4 – 6 شركات حكومية بالبورصة خلال العام الجارى لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار) ، مؤكدة وجود تنسيق بينها وبين الحكومة فيما يخص الموافقة المبدئية على الخطوة دون معرفة تفاصيل عن الشركات التى سيتم طرحها أو الجدول الزمنى للأمر.







وقال عمرو الجارحي وزير المالية أمس الإثنين: ”سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر المقبل، وباقي الشركات المستهدفة في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات“.







وأضاف الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا ”طرح ما بين ثماني وعشر شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه وستبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج.







** طرح إيجابي





من حانبه كشف الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف الاغلبية البرلمانية ” دعم مصر ” عن أن البرلمان سبق وناقش مع الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادى و اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتي التى سيتم طرحها

ونفى علم البرلمان بأسماء الشركات أو اى تفاصيل عن الجدول الزمنى أو العائدات المالية وكيفية استغلالها.





وأشار رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب فى تصريحاته لـ”المال” إلى أن خطوة الطرح سيكون لها أثر ايجابي لانعاش البورصة وفقا للتاريخ الاقتصادى على مستوى العالم ، خاصة فى حال الشركات المملوكة للدولة وطرح حصص منها للافراد لتعزيز الشعور لدى الجمهور بالمشاركة

وشدد على أن ضرورة أن تكون عملية الطرح على أسس علمية سلمية وبجدول زمنى واضح واستغلال عائدات الطرح بطريقة تخدم الهدف العام من الطرج لضمان نجاحه.







ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ومصر للتأمين.



** اجتماعات أبريل





فيما أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزير المالية خلال شهر أبريل القادم لمناقشة الموازنة العامة للدولة والمقرر ارسالها للمجلس خلال ايام لسؤاله حول تفاصيل عملية الطرح المستهدفة لشركات قطاع الاعمال ، مضيفا أن اللجنة الاقتصادية سترسل دعوة إلى وزير قطاع الاعمال لحضور المناقشات بحضور وزير المالية للرد على كافة التساؤلات فى هذا الشأن.







وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحاته لـ”المال” أن على الحكومة الإجابة على عدة تساؤلات أبرزها هل الطرح الذى سيتم هو طرح اضافي أم من رأس المال الاساسي؟ ،بالاضافة إلى كيفية أسلوب الإدارة واستغلال العائدات المالية فى دعم الموازنة أم في دعم الشركات المقرر طرحها.







من ناحيته، أكد النائب محمد زكريا محي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال “أن إعلان الحكومة لخطوة طرح شركات في البورصة متوقعا ، مضيفا أن الأسماء المعلنة تعكس اختيار الدولة للشركات الرابحة الغير سابقة

وشدد على أن خطوة الطرح هي الافضل لزيادة رأس المال تلك الشركات ، لان التعامل مع البنوك تكلفته عالية .





** 23 شركة







كانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في يناير من عام 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية ”الناجحة“ في البورصة خلال الفترة المقبلة ووافقت وزارة البترول في مارس الماضى، على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم شركة إنبي.







وكشفت الحكومة المصرية الليلة الماضية عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.







وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.







وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الإفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.







وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجت في القطاع النفطي ومصر لتأمينات الحياة.

