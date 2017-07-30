تفاصيل تقرير هيئة تنمية الصادرات لوزير الصناعة

محمد ريحانيعقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة عمل الهيئة للمرحلة الحالية والمستقبلية ودراسة جميع الاحتياجات اللازمة لتطوير أداء الهيئة لخدمة مجتمع المصدرين وتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الترويج للمنتج



محمد ريحان

يعقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة عمل الهيئة للمرحلة الحالية والمستقبلية ودراسة جميع الاحتياجات اللازمة لتطوير أداء الهيئة لخدمة مجتمع المصدرين وتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الترويج للمنتجات المصرية وتنمية قدرات المصدرين بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية.

من جهتها، أكدت شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، حرص الهيئة على بناء القدرات التصديرية للمصدرين، لافتةً إلى أنه يجرى حاليا إعداد مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أداء 200 مصدر جديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتزويد العديد من الشركات بمختلف محافظات الجمهورية بالبرنامج التدريبى المؤهل للحصول على شهادة مزاولة التصدير وذلك للمصدرين الراغبين فى القيد أو التجديد بسجل المصدرين، وذلك من أجل اكساب هذه الشركات للمهارات المتعلقة بالعملية التصديرية.

وتلقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة تقريرًا مفصلًا حول مؤشرات أداء هيئة تنمية الصادرات خلال شهر يونيو الماضى حيث كثفت الهيئة من أنشطتها حيث تم عقد اجتماعات مع عدد من منظمات الأعمال وعملت على تفعيل الاتفاقيات الدولية والترويج للمنتجات وقامت بإعداد البعثات والبرامج لتعزيز التجارة القليمية ومراجعة خطة المعارض وتطوير المصدرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب الشباب الراغبين فى التصدير.

ونوه التقرير بأنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية للوقوف على المشاكل التى تواجه المجالس فى تحقيق أهدافها ووضع الخطط المستقبلية لتذليل تلك المشاكل ومعالجة نقاط الضعف، كما تم عقد اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المصدرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعية شباب الأعمال وذلك للتعرف على أولوياتهم ودمجها مع خطة عمل الهيئة، وكذلك عقد اجتماعات مع مركز تنمية الواردات من الدول النامية (CBI) لتعزيز الروابط وبحث اوجه التعاون والاشتراك فى تنفيذ مشروع تطوير 14 شركة فى قطاع الصناعات الهندسية.

ولفت التقرير إلى حرص الهيئة على استفادة المصدر المصرى من المزايا الممنوحة له من خلال الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أنه تم اعداد خطة عمل لتنفيذ وتفعيل اتفاقية الميركسور لتعريف المصدرين المصريين بمزايا الاتفاقية والمواصفات والاشتراطات الخاصة بدخول هذه الأسواق وإعداد خطة لتنظيم بعثات ترويجية وإقامة المعارض للمنتجات المصرية ووضع خطط عمل لمشروعاتها التنموية فى إطار استراتيجية تنمية هذه الصناعات والترويج لمنتجاتهم والعمل على إعداد بعثات ترويجية ووضع منظومة للاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة.

وحول التعاون الاقتصادى العربى اوضح التقرير أن الهيئة عقدت اجتماعا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى جدة وذلك لوضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية الصادرات من خلال برنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية”، والذى يهدف إلى تشجيع التجارة الاقليمية بين الدول الاعضاء ويستند إلى التجارة كأداة لزيادة الفرص الاقتصادية ودعم النمو المستدام وزيادة الصادرات بين الدول العربية ودول افريقيا ودول جنوب الصحراء.

وفى إطار اهتمام الهيئة بدخول الأسواق الخارجية أشار التقرير إلى أن الهيئة أعدت برنامج لتعزيز التجارة الإقليمية بين مصر ودول غرب أفريقيا وتنمية الصادرات المصرية لدول شرق أفريقيا بالتعاون مع صندوق التجارة الأفريقية، كما بحثت الهيئة أوجه التعاون مع البرنامج التنموى الأوروبى TDMEP من أجل خدمة المصدرين من خلال العمل على تبسيط إجراءات التصدير والعمل على تحسين بيئة ومناخ التصدير فى مصر، وكذلك التعاون مع المركز التجارى الدولى ITC من أجل رفع كفاءة العاملين بالهيئة، وفى هذا الإطار تم التنسيق مع الاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية وعدد من الشركات المنظمة للمعارض للاتفاق على تنظيم معارض وبعثات ترويجية لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق وغرب أفريقيا خلال عام 2018.

من جانبها، أكدت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، سعى الهيئة لتطوير بوابة التصدير المصرية الإلكترونية من خلال وضع الهيكل والمحتوى وتحديد البيانات والمعلومات المطلوبة، كذلك مراجعة خطة المعارض الدولية والتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لوضع منظومة للمعارض الخارجية المتخصصة بعد تقييم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية السابقة وخطوات تنظيم المعارض واعداد العارضين والتقييم النهائى للاشتراك.

وفى سياق متصل، أشارت الشوربجى إلى أن الهيئة نظمت دورة جديدة من مشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير بمحافظة الاسكندرية وذلك فى إطار اتفاقية التعاون يين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومجلس التدريب الصناعى لتدريب وتوظيف الشباب بهدف إعداد وتأهيل كادر من أخصائيى التصدير للتوظيف بشركات التصدير المصرية.

وأكدت أنه بعد فترة التدريب يعمل المشروع على تشبيك الشباب المؤهل للالتحاق بوظيفة أخصائى تصدير بالشركات المصدرة وذلك بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية وجمعيات رجال الأعمال.

