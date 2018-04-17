تفاصيل تقرير التضامن عن نشاط جمعية مالكى التاكسى الأبيض

■ محمود عبدالحميد: جميع الدفاتر مختومة.. ونقوم بتمويلها ذاتيًّا محمود جمال ومدحت إسماعيلحصلت «المال» على آخر تقرير مراجعة أعدته وزارة التضامن الاجتماعي عن نشاط جمعية مالكى وسائقى التاكسى الأبيض للمساعدات الاجتماعية.ولفت التقرير إلى عدم امتلاك الجمعية ميزانيات منذ صدور قرار إشه

■ محمود عبدالحميد: جميع الدفاتر مختومة.. ونقوم بتمويلها ذاتيًّا

محمود جمال ومدحت إسماعيل

حصلت «المال» على آخر تقرير مراجعة أعدته وزارة التضامن الاجتماعي عن نشاط جمعية مالكى وسائقى التاكسى الأبيض للمساعدات الاجتماعية.

ولفت التقرير إلى عدم امتلاك الجمعية ميزانيات منذ صدور قرار إشهارها يوم 23 يونيو 2016، وتوقف نشاطها منذ صدور قرار الإشهار.

ووفقًا للتقرير فإن نشاط الجمعية، يتمثل فى تقديم المساعدات المالية والعينية لأصحاب المهنة فى المناسبات، وحالات الوفاة والزواج، والعلاج، والكوارث، وحالات العجز الكلى، والجزئى، وكفالة اليتيم، إلى جانب شراء سيارة ودور مناسبات وإنشاء مقابر.

وأوضح أنه لم يتم ختم السجلات الخاصة بالجمعية، منذ صدر قرار الإشهار، ومن ثم تم إرسال إنذار لها بتاريخ 3 أبريل الماضى حمل رقم 316، بضرورة تنشيط العمل وإحضار السجلات، عن طريق وحدة الزاوية القديمة.

وأشار إلى أن مجلس إدارتها يتكون من 7 أعضاء طبقاً لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2002، وتتخذ من منطقة الزاوية الحمراء مقرا لها.

وكشف محمود عبدالحميد، رئيس الجمعية، عن اجتماعه أمس الأول الأحد مع ممثلى الشئون الاجتماعية للتأكيد على أن دفاتر الجمعية مرفق بها ختم النسر، ويتم تسجيل محاضر الاجتماعات والمشاركين بها.

وقال عبدالحميد لـ«المال» إن «التاكسى الأبيض» لا تمتلك ميزانية لتقديم خدمات لأعضاء، ومن ثم تحصيل اشتراكات لها وتقديم إيصالات للأعضاء، وإنما يتولى القائمون على إدارتها تمويل مصروفات تشغيلها ذاتيًا.