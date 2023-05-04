تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة فى البحيرة بعد رفع سعر السولار (مستند)

تم اليوم رفع تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرةوذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنيه ليصبح سعره 8.25 جنيه للتر حيث تم تحديد التعريفة الجديدة وفقا للجداول الصادرة عن محافظة البحيرة.

كما تم التأكيد على الالتزام بتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وقامت إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

ورفعت درجة الاستعداد القصوى و تم تفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين فى حالة أى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الأرقام التالية، 114 الخط الساخن 0453349447 أو 0453356240 أو 0453356397 فاكس أو محمول رقم 01119996050 .

و قام كامل غطاس – السكرتير العام المساعد للمحافظة صباح اليوم بجولة تفقدية بمجمع مواقف سيارات الأجرة بدمنهور، لمتابعة انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات عقب زيادة تعريفة الركوب بنسبة 10% وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة صباح اليوم، بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنيه ليصبح 8.25 جنيه للتر.

كما تابع السكرتير المساعد من غرفة العمليات المركزية بالديوان العام جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن ومنها الالتزام بالإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف، وكذا على السيارات والتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما تم تكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

كما تشهد الآن جميع مراكز ومدن المحافظة ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم حملات مكبرة ومشتركة من الوحدات المحلية والتموين والمرور ومشروع المواقف للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات الصادرة ومنها :

التزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

و شهدت محافظة البحيرة تكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.