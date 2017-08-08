تفاصيل تعرض فتاة لهجوم القرش في مرسى علم

المال-خاص:





وجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بتشكيل لجنة من خبراء قطاع حماية الطبيعة والجامعات برئاسة الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس ومستشار وزير البيئة، وعضوية الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي كما تضم اللجنة مجموعات عمل ميدانية من باحثي محميات البحر الأحمر للوقوف على تفاصيل واقعة تعرض سائحة بإحدى القرى السياحية لهجوم سمكة قرش، وعمل المسوحات البحرية اللازمة.





وكان ورد بلاغ في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الماضي إلى غرفة عمليات قطاع حماية الطبيعة حول تعرض نزيلة في الخامسة والعشرين من عمرها بإحدى القرى السياحية بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر (منطقة مرسى غالب) لهجوم من سمكة قرش اثناء مزاولة أنشطة السباحة والغطس السطحي بالمياه العميقة خلف العلامات التحذيرية وعلى الفور تم نقل الفتاة إلى مستشفى بورتوغالب للفحص الطبي، حيث تلقت العلاج وخرجت من المستشفى مساء اليوم التالي.

وقد تلقت الفتاة اتصالا هاتفياً من وزير البيئة مساء يوم إصابتها للاطمئنان على حالتها التي تبين انها بحالة جيدة بعد تلقى الإسعافات اللازمة كما أوفد الوزير مدير محميات البحر الأحمر لزيارتها والاستفسار منها عن الحادث التي تشير ملابساته المبدئية وفقاً لرواية الفتاه المصابة وصديقها الذي كان برفقتها إلى أن مجموعة من ممارسى رياضة السباحة بالنظارة (سنوركل) عددهم يصل إلى 40 فرد قاموا بالإقتراب من مجموعة من الدرافيل سعياً وراء السباحة معها وفي اثناء عودتهم تجاه الساحل ظهرت سمكة قرش من نوع القرش المحيطي، ما أدى إلى حالة من الخوف لدى عدد منهم وذلك نتيجة اقترابها من احدهم مما جعله يقوم بدفعها بقدمه وادى ذلك إلى إنحراف القرش عن مساره ولم يجد في طريقه إلا الضحية فعقرها.

وكانت وزارة البيئة قد أصدرت بياناً بتاريخ 12/7/2017 بعنوان إرشادات وزارة البيئة للمصطافين بالبحر الاحمر والذي يتضمن الإرشادات الواجب اتباعها ومسؤوليات كل من إدارات الشواطئ والقرى السياحية ومرتادي الشواطئ عند النزول إلى البيئة البحرية. وتشدد الوزارة على السادة مسؤولي القرى السياحية والمصطافين بالالتزام بما ورد في البيان المشار اليه حرصاً على سلامتهم.