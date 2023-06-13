تفاصيل تعديل اتفاقية منحة المساعدة الفنية للخط الأول للمترو التي أقرها البرلمان (مستند)

وافق البرلمان ، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.

وينص التعديل الأول لاتفاق منحة ( المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة- مرحلة التحديث الأولى علي زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة)، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و 356 ألفا والموقع بتاريخ 17-1-2023، حيث يتم زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة الممولة من الصندوق الخاص للممولين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو ليصبح الإجمالى 3 ملايين و356 الف يورو.

وتستهدف تقديم المساعدة في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى تحسينات أخرى في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير البرلمان بشأن تعديل اتفاقية منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة :