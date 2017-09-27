تفاصيل تعاون بوينج للطائرات مع وزارة التربية والتعليم

المرسي عزت: تعاونت شركة بوينج مع وزارة التربية والتعليم من أجل تقديم برنامجها الخاص بالتعليم عبر الإنترنت "Curiosity Machine" ضمن المدارس الثانوية في مصر، وذلك بهدف تعليم الطلبة مجموعة مختلفة من المهارات المتخصصة في مجال الهندسة، بالشراكة مع منظمة التعليم العالي ومؤسسة Iridescent.ويشمل برنا

المرسي عزت:

تعاونت شركة بوينج مع وزارة التربية والتعليم من أجل تقديم برنامجها الخاص بالتعليم عبر الإنترنت “Curiosity Machine” ضمن المدارس الثانوية في مصر، وذلك بهدف تعليم الطلبة مجموعة مختلفة من المهارات المتخصصة في مجال الهندسة، بالشراكة مع منظمة التعليم العالي ومؤسسة Iridescent.

ويشمل برنامج “Curiosity Machine”، التي أطلقته بوينج بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها، تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال تحديات تصميم عملية في مجال الهندسة.

ويقدم كل تحدي بعض العلوم الأساسية أو المفاهيم الهندسية ويتم تكليف الطلاب باستخدام مواد بسيطة للكشف عن حلول يمكن تطبيقها. ويهدف البرنامج إلى تحفيز الطلاب في مختلف أرجاء مصر إلى التعمق أكثر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطيران.

وقال برنارد دان، رئيس شركة بوينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “من خلال الاستثمار في التعليم التفاعلي عالي الجودة، تؤكد بوينج على التزامها بتمكين وإلهام الأجيال المقبلة لاستكشاف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهندسة الطيران. ونحن فخورون لتمكننا من تقديم برنامج ’Curiosity Machine‘، الذي حقق نجاحًا لافتًا في المنطقة، ويسعدنا أن نقوم بدعم هذا البرنامج الجدير بالاهتمام”.

وتابعت وزارة التربية والتعليم عن كثب نجاح برنامج “Curiosity Machine”، الذي أطلق لأول مرة في الشرق الأوسط العام الماضي، ويعتبر البرنامج إحدى مبادرات مؤسسة Iridescent التي تدعمها بوينج، وتعد Iridescent مؤسسة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تدرب المهندسين والعلماء وأولياء الأمور لتقديم أحدث علوم “ستيم” للأطفال وعائلاتهم.

قال دونالد ستنبرغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة التعليم العالمي: “يسعدني بأن تسهم هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبوينج في توفير إمكانية حصول طلاب من 11 مدرسة ثانوية متخصصة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على تعليم حديث عبر برنامج ’Curiosity Machine‘ بمبادرة من شركة بوينج، لقد شاهدت بنفسي الإنجازات اللافتة التي حققها هؤلاء الشباب، بمن فيهم شابات مدرسة المعادي في القاهرة، وسوف تسهم مشاركتهم بهذا البرنامج في تمكينهم من بلوغ آفاق جديدة كليًا”.

وبعد النجاح السريع الذي حققه البرنامج في الشرق الأوسط، توفر بوينج إمكانية الوصول إلى تحديات برنامج التصميم “Curiosity Machine” عبر الإنترنت، واقيم البرنامج ضمن 11 مدرسة ثانوية عامة في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط وكفر الشيخ والإسماعيلية والأُقصر والبحر الأحمر والمنوفية والغربية خلال موسم المخيمات الصيفية. التي أقيمت خلال الفترة بين 9 و21 سبتمبر، حيث تعلم الطلاب مبادئ العلوم والهندسة ومارسوا مهارات مثل إيجاد حلول إبداعية للمشاكل والمثابرة، وهو ما يعد أمراً مهماً للدراسة أو العمل في المستقبل ضمن المجالات المتنامية مثل صناعة الطيران.

تعد بوينج الشركة الرائدة عالمياً في مجال الفضاء والطيران، وأكبر مصنّع للطائرات التجارية والأنظمة الدفاعية والفضائية وأنظمة الأمن.

وتعد الشركة من أكبر المصدّرين في الولايات المتحدة من حيث المبيعات، وهي تقدم الدعم للولايات المتحدة والعملاء من الحكومات الحليفة لها في 150 دولة.

وتشمل منتجات بوينج وخدماتها المصممة خصيصاً: الطائرات التجارية والعسكرية، والأقمار الصناعية والأسلحة، والأنظمة الإلكترونية والدفاعية، وأنظمة الإطلاق، وأنظمة المعلومات والاتصالات المتطورة بالإضافة إلى التدريب والخدمات اللوجستية القائمة على الأداء.

وترجع علاقة شركة بوينج بمنطقة الشرق الأوسط إلى عام 1945، حيث افتتحت الشركة منذ ذلك الحين العديد من المكاتب الإقليمية في المنطقة، كان أولها في الرياض عام 1982، ومن ثم مكتباً متخصصاً لبوينج للدفاع والفضاء والأمن في أبوظبي عام 1999، ومقراً إقليمياً في دبي في عام 2005، ومكتباً جديد في الدوحة عام 2010. وإضافة إلى ذلك، توفر بوينج فرق خدمة ميدانية في أنحاء المنطقة ومركزين لتوزيع قطع غيار الطائرات في دبي.