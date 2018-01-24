تفاصيل تسوية نزاع المصرية للاتصالات واتصالات مصر

أكد مصدر مسئول بشركة “اتصالات مصر”، سداد مبلغ 48 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للاتصالات -أول أمس الإثنين- لتسوية النزاعات القائمة بين الطرفين، بخصوص خدمة إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكة اتصالات مصر لمشتركيها.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن التسوية تشمل مبالغ منذ بداية التعامل فى مايو 2007، وقت انطلاق شركة اتصالات مصر، حتى 13 يونيو 2017، مشيرًا إلى أنها أجرت مقاصة بين مستحقات كل من الشركتين لدى الآخر خلال الفترة المذكورة، وأسفرت عن استحقاق مبلغ 48 مليون دولار.

وعن كيفية تنظيم التعامل بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، قال إن التعامل تم تنظيمه بتوقيع اتفاقية الترابط الدولة بين الطرفين بتاريخ 14 يونيو 2017، وهى التى تحكم العلاقة بينهما منذ هذا التاريخ حتى الآن.

وأعلنت المصرية للاتصالات بالأمس عن توقيعها اتفاقية تسوية مع شركة اتصالات مصر لتسوية النزاعات القائمة بين الطرفين، بخصوص خدمة إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكة اتصالات مصر لمشتركيها، وتشمل التسوية مبالغ عن الفترة من بداية التعامل حتى 13 يونيو 2017.

ووقع على الاتفاقية، المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات – مصر، بحضور المهندس ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر، وعدد من قيادات الشركتين.

وبموجب هذه الاتفاقية، استطاعت المصرية للاتصالات أن تتجنب المخاطر المالية المستقبلية المحتملة والتي تقدر بـ 140 مليون دولار الناتجة عن الاستمرار في إجراءات التقاضي حال صدور حكم بأحقية اتصالات مصر بكامل مبلغ النزاع.

وطبقًا للتسوية، تكون المصرية للاتصالات قد نجحت في الحصول على كافة مستحقاتها السابقة والقيم المتنازع عليها لدى اتصالات مصر، بالإضافة إلى حصول شركة اتصالات مصر على مستحقاتها بشأن المكالمات الدولية الواردة وتقوم المصرية للاتصالات – بمقتضى تلك الاتفاقية- بدفع مبلغ 48 مليون دولار أمريكي لشركة اتصالات – مصر، بخلاف مستحقات أخرى تم تسويتها بالمقاصة بين الشركتين.

وتأتي تلك الاتفاقية في إطار سياسة المصرية للاتصالات لإنهاء كافة النزاعات القائمة بينها وبين شركات المحمول الأخرى، وتجنباً لمخاطر تلك النزاعات، أما فيما يتعلق بالأثر المالي على قائمة الدخل الخاصة بالمصرية للاتصالات، فلا يوجد أية آثار مالية على القوائم المالية للشركة في عام 2018 نتيجة استخدام المخصصات التي تم تكوينها مسبقًا تجنبًا لتلك المخاطر.