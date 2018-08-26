تفاصيل تسوية عقود الملح

المال ـ خاص:انتهت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من تسوية أوضاع شركات النورس، ونبكون، وتى سى سنمار، العاملة فى نشاط إنتاج الملح، وتشغل مساحة 476 فدانًا، بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التى تقع تحت ولاية الهيئة.قال مصدر لـ«المال»، إن التسوية أسفرت عن حصول الهيئة على 4

المال ـ خاص:

انتهت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من تسوية أوضاع شركات النورس، ونبكون، وتى سى سنمار، العاملة فى نشاط إنتاج الملح، وتشغل مساحة 476 فدانًا، بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التى تقع تحت ولاية الهيئة.

قال مصدر لـ«المال»، إن التسوية أسفرت عن حصول الهيئة على 49 مليون جنيه، نظير تخلى الشركات عن الأراضى، وطرحها مرة أخرى للمستثمرين.

تتضمن التسوية سداد المتأخرات المستحقة على الشركتين، وتعديل قيمة حق الانتفاع بالنسبة لعقد شركة «تى سى سنمار«.

كشف المصدر عن أن المفاوضات التى خاضها مستشار الفريق مميش، للمناطق الصناعية بالقطاع الشمالى، أسفرت عن تنازل شركتى نبكون والنورس، واضعى اليد، عن الملاحات التى يشغلونها لصالح الهيئة الاقتصادية، ورفع كميات الملح تمهيدا لقيام الهيئة بإعادة استغلالها.

أضاف المصدر، أن خلافا وقع بين الشركتين، ومحافظة بورسعيد، على حق استغلال الملح منذ 2011، انتهى إلى حكم قضائى نهائي، يقضى بسداد المحافظة 25 مليون جنيه، ثمن استخراج مليون طن ملح، و20 مليون تكلفة الملاحة نفسها المنتجه للملح.

وفى 2015 انتقلت ولاية الملاحات إلى الهيئة الاقتصادية، التى خاضت بدورها عملية التسوية مع الشركتين، للتنازل عن 45 مليون جنيه، كان مقررًا أن تسددهم المحافظة قبل أن تذهب إلى الهيئة الاقتصادية، فيما أعطى الحكم القضائى لمحافظة بورسعيد حق التصرف فى مليون طن ملح، تبلغ قيمتهم السوقية 30 مليون جنيه.

ذكر المصدر أن «الهيئة الاقتصادية» تتجه لمراجعة أوضاع شركة تى سى سنمار، التى تستغل مساحة 3 ملايين متر مربع، شرق بورسعيد، لاستغلالها ملاحة فى صناعة الصودا الكاوية، بموجب تعاقد لمدة 3 أعوام، أبرم مع محافظة بورسعيد، صاحبة الولاية على الأرض منذ 2015، المقرر انتهاءه العام الجاري، مقابل 1.25 جنيه للمتر، وتسدد الشركة سنويا 4 ملايين و900 ألف جنيه حق انتفاع.

لفت المصدر إلى أن الهيئة تخسر سنويا ما لا يقل عن 90 مليون جنيه، نتيجة سوء إدارة الشركات للملاحات، مقارنة بدورة إنتاجه، التى لا تتجاوز 8 أشهر، وتدرس الهيئة إمكانية قيامها بتصدير الملح، باعتباره أحد أهم السلع الإستراتيجية.

أشار إلى أن الهيئة من المقرر أن تطرح 500 فدان بالمنطقه الصناعية، شرق بورسعيد، فى مزاد بين الشركات، لإقامة ملاحة لإنتاج الملح، مع دراسة إمكانية تخصيص جزء من الملاحات لجهاز الخدمة الوطنية، لإقامة مصنع لإنتاج الملح ومشتقاته، فى إطار إعادة استغلال الهيئة لأصولها.