تفاصيل تسوية تعويض الإسكندرية للحاويات عن حادث تحطيم ونشين

الجانب الصينى يتحمل مقابل الأرباح المتوقعة نتيجة توقف الأعمالالسيد فؤادأفرجت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا عن سفينة الحاويات «كوكو بونشى» المملوكة للخط الملاحى كوسكو الصينى، بعد الحصول على الضمانات المالية لتوريد ونشين رصيف عملاق، لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات.بحسب مصدر مسئ

الجانب الصينى يتحمل مقابل الأرباح المتوقعة نتيجة توقف الأعمال

السيد فؤاد

أفرجت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا عن سفينة الحاويات «كوكو بونشى» المملوكة للخط الملاحى كوسكو الصينى، بعد الحصول على الضمانات المالية لتوريد ونشين رصيف عملاق، لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات.

بحسب مصدر مسئول بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات، فلم تكتفى التسويات بين وكيل السفينة وشركة الإسكندرية عند هذا الحد، بل حصلت الشركة على تعويض يسمى «ما فاتها من كسب» خلال فترة تعطل الرصيف عن استقبال السفن بعد الحادث.

تسببت السفينة كوكو بونشى فى تحطم أحدث ونشين عملاقين لشركة الإسكندرية، بميناء الدخيلة خلال نوفمبر الماضى، وتحفظت نيابة ميناء الإسكندرية على السفينة لحين التسوية بين وكيل السفينة ومحطة الحاويات.

ألمح ممدوح داز رئيس الاسكندرية لتداول الحاياوت إلى أنها لن تطرح مناقصة بين الشركات المصنعة لتوريد الونشين، لكن ستتعاقد بالأمر المباشر من نفس شركة التصنيع التى قامت بتوريد الونشين المتهالكين، هى شركة « ZPMC» الصينية، التى تعد من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا النشاط، بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه.

بدورها قامت هيئة الميناء بوقف المرشد الخاص بالهيئة عن العمل، الذى يعد المتسبب الرئيسى فى الحادث، لا سيما أنه الذى يقود السفينة من منطقة المخطاف إلى تراكيها للرصيف.

فى سياق أخر عدلت شركة الإسكندرية من توقعاتها للعام المالى المقبل ليصبح ما تتوقعه من إيرادات 2.8 مليار جنيه بدلا من 3 مليارات أعلنت عنها بداية فبراير، فيما أبقت على ما تتوقعه من صافى الربح ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، ومن المقرر عقد جمعية عمومية خلال ايام لمناقشة الموازنة التقديرية لها والموافقة عليها.

لفت دراز، إلى أن الموازنة التقديرية للشركة وضعت بناء على عدد من العناصر أهمها تأخر البدء فى أعمال تعميق الرصيف 96، المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل، من خلال شركة القناة للإنشاءات والموانئ الكبرى، تزامنًا مع دخول الونشين الجديدين.

أكد أن هناك منافسة مع شركات الحاويات العاملة بالموانئ المصرية خاصة الأجنبية، فى الوقت انخفضت فيه الواردات خلال الفترة الأخيرة، لذا كانت هناك قرارات هامة أثرت على نتائح الشركة من أهمها تخفيض التعريفة، والسعى للحصول على ساحات تخزينية جديدة، وتنشيط ادارة التسويق لجذب عملاء جدد من الخطوط الملاحية.

لفت إلى أنه من المتوقع أن ينتهى الجزء الأكبر من أعمال التعميق أغسطس المقبل، التى تصل طولها إلى 400 متر، موضحا أنه يدرس تنفيذ مرحلة أخرى من نفس الرصيف بطول 350 م، تلبية لطلب الخطوط الملاحية التى تترقب الانتهاء من أعمال التعميق ودخول سفن أكبر لمحطة الشركة.