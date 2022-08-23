بدأ تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر، حيث يسلم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الأحد الموافق 28/8/2022، حتى يوم الخميس الموافق 3/11/2022، دفعة جديدة (432 وحدة) من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وفقًا للمواعيد المقررة من الجهاز.. حسب بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض تفاصيل تسليم 432 شقة من وحدات سكن مصر بالعبور الجديدة

تفاصيل تسليم 432 شقة من وحدات سكن مصر بالعبور الجديدة

يسلم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 28/8/2022، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 30/8/2022، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 4/9/2022، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 6/9/2022، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 11/9/2022، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 13/9/2022.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 18/9/2022، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 20/9/2022، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأحد 25/9/2022، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 27/9/2022، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد 2/10/2022، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 4/10/2022.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 9/10/2022، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 11/10/2022، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 16/10/2022، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الثلاثاء 18/10/2022، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الأحد 23/10/2022، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الثلاثاء 25/10/2022.

موعد تسليم 432 شقة من وحدات سكن مصر بالعبور الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الأحد الموافق 28/8/2022، حتى يوم الخميس الموافق 3/11/2022، في تسليم دفعة جديدة (432 وحدة) من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة.

وسيتم تخصيص الأيام من الأحد 30/10/2022: الخميس 3/11/2022، لمن تخلَّف عن التسلم في المواعيد السابقة، وعلى المواطنين الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل التسلم.