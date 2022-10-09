تفاصيل تخصيص 32 قطعة أرض في 15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات متنوعة

خصصت مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 32 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (مدارس – معهد عال – مخبز – بنك – مول تجارى – ملاهى مائية، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية وصناعية وغيرها)، حيث وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء على تخصيص 32 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل تخصيص 32 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة

المدن الجديدة وتخصيص قطع الأراضي بها

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بنشاط صناعي، وتجاري، وفي مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مول تجارى، وفي مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفي مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ومعهد عالٍ، وملاهي مائية، وأنشطة تجارية وإدارية، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط سكني تجاري، وتعليمي، وفي مدينة ٦ أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مختلط.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى إدارى ترفيهى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة بنك، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري، وفي مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط صناعي، ومخبز، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط تجاري، ومدرسة، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي.

فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر بنظام اللحد بسوهاج الجديدة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريباً للمقبرة بمدينة سوهاج الجديدة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن التخصيص يكون بنظام حق الانتفاع، على أن يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح حتى 25/10/2022 بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وبالنسبة لشروط الحجز، قال: يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا “مواطن مصري الجنسية” وليس شخصاً معنويا “شركة أو مؤسسة”، ومن قاطني مدينة سوهاج الجديدة، وألاَّ يكون قد سبق تخصيص مقبرة ” مبنى أو أرض ” له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.