تفاصيل تأدية الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي حسب المحافظات والفترات الزمنية

قال الوزير إن الفترات الزمنية المحددة لكل محافظة بمثابة نافذة زمنية ويتم احتساب الوقت المخصص لآداء الامتحان منذ وقت الدخول علي الامتحان في إطار تلك النافذة الزمنية.

طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الصف الأول الثانوي بعدم التوتر أو الإزعاج ، خلال آدائهم لتجربة الامتحان التجريبي غدا.

وتبدأ غدا الأحد الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي باستخدام ، أجهزة التابلت، والتي تستمر حتى ٢٢ ابريل الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت منذ أيام عن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الاول الثانوي حسب المحافظة.

وعرض وزير التعليم رسالة مسجلة عبر صفحته على الفيس بوك موضحا فيه أن الامتحانات ستقسم لفترات زمنية، طبقا للمحافظات بهدف تقليل الأحمال على الشبكات.

ورد الوزير، على بعض التساؤلات حول اختلاف الفترات المحددة لتوزيع المحافظات عن الفترات الزمنية لأداء امتحانات المواد المختلفة.

وقال الوزير إن الفترات الزمنية المحددة لكل محافظة بمثابة نافذة زمنية ويتم احتساب الوقت المخصص لآداء الامتحان منذ وقت الدخول علي الامتحان في إطار تلك النافذة الزمنية.

وشرح الوزير ذلك ، حيث أعطى مثالا بامتحانات محافظات الفترة الزمنية الأول والتى تبدأ من ٨ إلي ١٠ صباحا، فإنه يتم احتساب وقت الامتحان منذ بدء الدخول.

واستكمل أنه إذا دخل الطالب على الامتحان الساعة التاسعة والنصف ، في امتحان مدته ٣ ساعات ونصف ، فينتهي الوقت المحدد للامتحان الساعة الثانية عشر ونصف.

وأكد الوزير أنه لايمكن لأي طالب الدخول على الامتحان التجريبي ، في غير الأوقات المحددة لكل محافظة

وتنقسم محافظات الجمهورية إلى ٤ فترات زمنية الأولى من الساعة ٨ صباحا حتى ١٠ صباحا ، وتضم محافظات القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، و البحر الأحمر.

إما الفترة الزمنية الثانية فتبدأ من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٢ ظهراً، وذلك لمحافظات، الجيزة، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بحسب الوزير

وتبدأ الفترة الزمنية الثالثة من الساعة ١٢ ظهراً الى ٢ ظهراً، في محافظات ، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بنى سويف، الإسماعيلية، السويس، و مطروح

وتبدأ الفترة الزمنية الرابعة والآخرة من الساعة ٢ ظهراً حتى ٤ عصراً، في محافظات الشرقية، الإسكندرية، المنيا، اسيوط، دمياط، بورسعيد ، والوادي الجديد.

ووجه الوزير، الطلاب بتذكر إن تلك الامتحانات تجريبية ولا يحصل الطالب فيها على درجات، وإنما تهدف فقط الاستعداد لامتحانات نهاية العام مايو المقبل، وحل أي مشكلات تقنية قد تظهر على الشبكات.

وأكد الوزير أن أي مشكلات قد يواجها الطالب غدا سيتم حلها ، سواء في نفس الوقت أو فيما بعد.

وقال الوزير أنه حال ما لم يتمكن الطالب ارسال الاجابات للسحابة الإلكترونية ، بسبب أي مشكلات في جودة الإنترنت فإنه لا داعي للقلق ، حيث أن جميع الاجابات ومسجلة وسيتم إرسالها تلقائيا في أي وقت يتصل فيه الجهاز بشبكة.