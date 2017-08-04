تفاصيل بلاغ عمومية دباغة الجلود في أزمة مدينة الروبيكي

مطالب بوقف أعمال مجلس إدارة الغرفة ولجنة الحصر.. وتشكيل لجنة لإعادة القياسعمر سالمتقدم ممثلو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، والمتمثلون في حنان الصعيدي عضو مجلس النواب وعضو غرفة دباغة الجلود، وخالد عبد الكريم الخلقي عضو الجمعية العمومية لغرفة الجلود، وسمير خليل ياسين عضو لجن

مطالب بوقف أعمال مجلس إدارة الغرفة ولجنة الحصر.. وتشكيل لجنة لإعادة القياس



عمر سالم

تقدم ممثلو الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، والمتمثلون في حنان الصعيدي عضو مجلس النواب وعضو غرفة دباغة الجلود، وخالد عبد الكريم الخلقي عضو الجمعية العمومية لغرفة الجلود، وسمير خليل ياسين عضو لجنة الحصر من 2006 إلى 2013، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود والذي يترأسه محمد حربي، واللجنة المشكّلة بحصر الأراضي والمدابغ والمكلفة بالنقل من مجري العيون إلى مدينة الروبيكي والذي حمل رقم 8943.





واستند البلاغ إلى أن الغرفة واللجنة المشكّلة تجاوزتا صلاحيتهما وقامتا بإهدار المال العام على النحو الوارد بالأوراق الرسمية وهي زيادة مسطحات الوحدات المملوكة لأعضاء الغرفة وبعض المنتفعين بالأوراق مخالفًا لما ورد بكشوف الحصر وبالمخالفة لطبيعة الوحدة ومسطحها على الطبيعة مخالفًا لحصر 2007، حصر 2009، وما ورد بحصر 2013، وحصر مجلس الوزراء لعام 2016.

وأشار البلاغ إلى أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد حربي هو المسئول عن جمع التوقيعات والاعتمادات على مدى صحة المستندات ومدى أحقية كل منشأة في صرف مبالغ التعويض التي صرفت لغير المستحقين، أو تسليم مسطحات الأراضي أو الوحدات بالمنطقة الصناعية الجديدة بالروبيكي، وبذلك يكون أعضاء الغرفة قد قاموا بتوزيع أراضٍ ومسطحات لبعض المنتفعين والمستحقين للنقل من أصحاب المدابغ ولهم بمدابغ مصر القديمة على النحو الوارد؛ حتى يتم احتكار الصناعة بالمنطقة الصناعية بالروبيكي لعدد معين ممن حصلوا على كل الامتيازات دون وجه حق، على النحو التالي:

1- محمد حربي رئيس الغرفة وعضو لجنة النقل يستحق 1500 متر وحصل على 20000 متر.

2- محمود سرج عضو الغرفة وعضو لجنة النقل يستحق 2000 متر وحصل على 5500 متر.

3- مصطفى حسين عضو غرفة سابق يستحق 1700 متر وحصل على 5500 متر.

4- عبد الرحمن الجباس عضو الغرفة يستحق 6000 متر وحصل على 1200 متر.

5- أحمد الجباس عضو الغرفة وعضو لجنة النقل يستحق 5000 متر وحصل على 13000 متر.

6- جمال التيجي عضو غرفة سابق يستحق 1200 متر وحصل على 9000 متر.

7- حمدي حرب عضو الغرفة يستحق 10000 وحصل على 15000 متر.

8- خالد عبد الفتاح عضو الغرفة وعضو لجنة النقل حصل على 491 مترًا.

9- محمد البرديسي عضو الغرفة يستحق 150 مترًا وحصل على 660 مترًا.

10- يوسف محمود عضو الغرفة يستحق 100 متر وحصل على 660 مترًا.

11- أحمد راضي يستحق 300 متر وحصل على 1230 مترًا.

وأشار البلاغ إلى أن هناك 50% مساحات إضافية بالروبيكي تم إعطاؤها من قِبل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لأعضاء الغرفة، بالإضافة إلى ترضيات تمت لعض المقربين بمجلس الإدارة الحالي وقيامهم بنقل وحداتهم ومدابغهم، بالإضافة إلى ميزة النقل حساب الدولة وفق قرار رئيس الجمهورية أن تتكفل الدولة بالنقل، في الوقت الذي يرفض فيه مجلس الإدارة الحالي حصول ممثلي الجمعية العمومية والمقدر بـ1060 مدبغة أي زيادات أو مساحات أخرى بالروبيكي والتي تعد إهدارًا للمال العام.

وطالب البلاغ المقدم للنائب العام بسرعة التحقيق في الوقائع المسندة لأعضاء الغرفة وأعضاء اللجنة المشكلة بالحصر ونقل المدابغ من مجرى العيون للروبيكي، والتي تتستر على وقائع تزوير في الأوراق الرسمية وإهدار للمال العام، مع وقف عمل اللجنة ومجلس الإدارة الحالي لحين انتهاء التحقيق، مع تشكيل لجنة مختصة بمراجعة كشوف الحصر المتخلفة ومطابقتها للمسطحات على الطبيعة إثباتًا لواقعة إهدار المال العام والتزوير بالأوراق الرسمية، مع التحفظ على أعمال الهدم الحالية خشية ضياع أموال الدولة.