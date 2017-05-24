تفاصيل برنامج عمرو خالد على MBC مصر في رمضان



محمد فتحى



تعرض قناة “MBC مصر” برنامج “نبي الرحمة والتسامح” للداعية عمرو خالد، ضمن الخريطة البرامجية للشبكة الخاصة بشهر رمضان.



وقال خالد أن البرنامج سوف يروى – ضمن قالب ديني – اجتماعي، وإسقاطات حياتية معاصرة – قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المولد حتى الهجرة إلى المدينة المنورة، وحكايته في مكة، على أن يروى البرنامج العام المقبل (رمضان 2018) رحلة النبى في المدينة المنورة.

وأضاف أنهم سيحرصون فى البرنامج على ربط قصة النبي بالواقع، لافتا إلى أن السيرة ستكون بمثابة عِبرة ونموذج للشباب والشابات الذين يتخذون من مسيرة النبي قدوة لهم.



وحول الإسقاطات التي سيعمد إلى مقاربتها مع حياتنا الحالية، قال: “لقد كانت حياة النبي ثرية جداً، وهو الوحيد الذي جمع له الله خلال الستين سنة التي عاشها كل ما يحتاجه الإنسان، حيث عاش غنياً وفقيراً، حاكماً ومحكوماً، عازباً وزوجاً وأباً وجداً.. وقد غير أسلوب حياته ثلاث مرات، ليعلّم الناس معنى الإصرار في الحياة وبأن الأبواب لا تُطرق مرة واحدة فقط”.



ولفت إلى أن سيرة النبي لم تكن غنية باحتياجات الناس الدينية فحسب، بل بخبرات الحياة، إذ سيسلط الضوء في البرنامج على قصة الحب التي جمعت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بزوجته السيدة خديجة وهي علاقة تُدرّس، على حد تعبيره، كونها من أقوى قصص الحب في التاريخ، إذ جمعتهما أحلام مشتركة وإصرار على معانٍ مختلفة للحياة.



وشدد على أهمية التطرّق إلى قضية نبذ العنف والتطرّف من منظور السيرة النبوية وأفعال وممارسات النبي، مشيرا إلى أنهم سوف يطرحون موضوع نبذ العنف والتطرّف من خلال السيرة النبوية، حيث كان للنبي حرية الاختيار ما بين السلام والتسامح وبين الصراع والعنف، فاتخذ من السلام طريقاً.. ومن هنا جاء اسم البرنامج “نبي الرحمة والتسامح.



وتابع: “كما نكتشف بأن الآية الكريمة التي أُنزلت “وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمين” كانت هدفاً نفّذه النبي بالفعل”.



وشدد على ضرورة عدم تصديق المتشددين اللذين يلجؤون إلى العنف، موضحا أن البرنامج سيحذر من تصديق أولئك المتشدّدين الذين يلجؤون إلى العنف، إذ أن سيدنا محمد نبي الرحمة والتسامح الذي يفتخر به المسلمون.



وختم حديثه قائلاً “غالباً ما كنا نعزل بين العاطفة الدينية والمحبة للرسول عند المسلمين من جهة وبين مواجهة التطرف من جهة أخرى، وهو عزل بين العاطفة والفكر، بينما الخلطة الجديدة تركز على تسخير شدّة التعلق بالرسول كمُحفِّز لتحريك العقل، وهو في الوقت نفسه سعي لنبذ العنف والتطرف”.



الجدير بالذكر أن البرنامج يعتمد على تقديم الحكاية عن طريق الرسوم المتحركة، وقد تم تنفيذها في رومانيا، وهي إحدى أكثر الدول إنتاجاً لهذا الفن المتقدم في أوروبا، أما ديكور البرنامج فيمزج بين المعاصرة والأصالة العربية، ويؤدي الفنان هشام عبّاس الأغنية الخاصة بالبرنامج.