تفاصيل برنامج شافكى المنيرى على نجوم إف إم فى رمضان

يحمل اسم “رمضان الناس الحلوة”.. ويذاع لمدة ساعتين على الهواء من الأحد للخميس



محمد فتحى



كشفت الإعلامية شافكى المنيرى عن تفاصيل برنامجها الجديد التى ستقوم بتقديمه عبر إذاعة نجوم إف إم خلال شهر رمضان المقبل.



وقالت المنيرى فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن البرنامج سيستمر لمدة ساعتين على الهواء قبل السحور، من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة منتصف الليل، من الأحد للخميس، وسوف يحمل اسم “رمضان الناس الحلوة”.



وأشارت إلى أن البرنامج سيتضمن كل المواقف والأشياء المرتبطة بحياتنا اليومية وشهر رمضان بشكل خاص، خاصة أن رمضان فى مصر يتميز بحالة اجتماعية دينية فريدة فى العالم العربى.



وأضافت أن البرنامج سيغطى كل الأحداث المرتبطة بشهر رمضان، وسيناقش الماراثون الدرامى، كما سيستضيف ضيوف على الهواء من نجوم ومطربى الأوبرا وغيرهم، بحيث يكون مجلة فنية متنوعة خلال الشهر، سيتم من خلالها التفاعل مع الجمهور.



ولفتت المنيرى إلى أن تلك التجربة الإذاعية ليست الأولى بالنسبة لها، إذا عملت قبل سنوات مع إذاعة “MBC FM” فى لندن، مشيرة إلى أنها بالرغم من أنها اشتهرت فى الأساس بأنها مذيعة تليفزيونية، إلا أنها تدربت على أيدى إذاعيين كبار منهم محمود سلطان.



وأوضحت أنه بالرغم من أن إذاعة نجوم اف ام تمتلك قناة تليفزيونية تقوم بإذاعة البرامج تليفزيونيا فى نفس الوقت، إلا أن تركيزها سينصب على الصوت، بسبب تشبعها من التليفزيون، على حد تعبيرها.



وأكدت سعادتها بالتجربة التى انتظرت الدخول فيها منذ زمن، قبل أن تتعاقد مع إذاعة نجوم اف ام التى وصفتها بالمحطة التى تمتلك تاريخ كبير وسط الإذاعات الخاصة، بالإضافة إلى شريحة جماهيرية عريضة، فضلا عن النظام الإدارى التى يتميزون بها.



وأوضحت أن التعاقد مقتصر على شهر رمضان فقط، وأنها لا تعلم ما إذا كانت ستستمر فى تلك التجربة أم لا إذا رغبت القناة فى تجديد التعاقد معها بعد رمضان، مشيرة إلى أنها لا تمانع إذا كان وقتها سيسمح بذلك.

