تفاصيل برنامج حفر «شل» و«بتروناس» فى المرحلة (9 ب)

- باكورة إنتاج المشروع مطلع الربع الأخير من العام بواقع 100 مليون قدم يوميانسمة بيومى حصلت «المال» على تفاصيل برنامج الحفر الذى تنفذه شركة رشيد للبترول، فى مشروع تنمية الغاز المرحلة (9 ب) بالبحر المتوسط، الذى يتبع شركتى شل الهولندية وبتروناس الماليزية.تمثل شركة «رشيد&raq

– باكورة إنتاج المشروع مطلع الربع الأخير من العام بواقع 100 مليون قدم يوميا



نسمة بيومى



حصلت «المال» على تفاصيل برنامج الحفر الذى تنفذه شركة رشيد للبترول، فى مشروع تنمية الغاز المرحلة (9 ب) بالبحر المتوسط، الذى يتبع شركتى شل الهولندية وبتروناس الماليزية.

تمثل شركة «رشيد»، الكيان المشترك والقائم بالعمليات فى منطقة الامتياز بين قطاع البترول وشركتى شل الهولندية وبتروناس الماليزية.

بحسب تصريحات مصادر مسئولة لـ«المال»، يتضمن برنامج الحفر فى المشروع 8 آبار إنتاجية وبئرين استكشافيين، موضحة أنه تم البدء فى أولى عمليات الحفر بالمشروع.

لفتت إلى أنه من المقرر الانتهاء من حفر أول بئر، وبدء باكورة إنتاج المشروع خلال الربع الأخير من العام الجارى.

توقعت أن تبلغ باكورة إنتاج المشروع 100 مليون قدم مكعب يوميا، ترتفع تدريجيا مع استكمال حفر كامل الآبار لتصل إلى 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.

يشار إلى أن مشروع تنمية الغاز المرحلة (9 ب) شهد تأخرا فى إنتاجه، فمن المفترض أن يبدأ إنتاجه الأول فى الربع الثالث من عام 2017، لكن بعد استحواذ شركة شل على أصول «بى جي» فى مصر، من ضمنها ذلك الامتياز، ثم إعادة دراسات الجدوى مجددا، وبالفعل بدأت أولى عمليات الحفر.

أوضحت المصادر، أن تنفيذ برنامج الحفر فى المشروع يتم بناء على جدول زمنى مقسم بعدد محدد من الآبار على فترات محددة، لسرعة إنجازه، ورفع معدلات الإنتاج وصولا للمستهدف.

قالت «بمجرد الانتهاء من أى بئر، سيتم ربطه مباشرة على خريطة الإنتاج، وسيتم استكمال برنامج الحفر تباعا حتى يتم ربط كافة الآبار على الإنتاج.

بحسب تصريحات سابقة لمسئولى شركة شل، تتجاوز استثمارات برنامج الحفر 800 مليون دولار، ومن المخطط بدء باكورة الإنتاج من أول 3 آبار خلال العام المالى المقبل.

تمتد خبر شركة شل فى مصر إلى 100 عام منذ عام 1911، وزادت عام 2016 بعد استحواذها على كامل أصول شركة بى جى البريطانية مما جعلها من كبار منتجى البترول والغاز بمصر.

تمتلك الشركة امتيازات بترولية فى منطقة غرب دلتا النيل بالمياه العميقة، كما تعمل فى الصحراء الغربية من خلال شراكة مع قطاع البترول فى شركة بدر الدين للبترول، والتى وصل إنتاجها إلى 120 ألف برميل مكافئ يوميا.

على صعيد متصل علمت «المال»، أن شركة شل الهولندية تبدى اهتماما بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب، والتى ستطرحها الهيئة العامة للبترول قريبا، وتحديدا فى التقدم لمناطق الامتياز فى الصحراء الغربية.

حصلت الهيئة العامة للبترول على الموافقات طرح 7 مناطق جديدة فى مزايدة للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس الفترة المقبلة.