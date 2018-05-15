تفاصيل برامج ومسلسلات MBC مصر في رمضان

رحاب صبحىتنفرد شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُقبل بعرض 5 مُسلسلات وهم مسلسل " خفة يد " بطولة بيومي فؤاد في أول بطولة درامية له في رمضان عبر شبكة قنوات "MBC مصر الذي يؤدي فيه شخصية ضابط خفيف الظل وذو قدرات محدودة وتتسبب تصرفاته في الكثير من الأزمات له ولمن حوله، ويُشاركة البطولة نُخب

رحاب صبحى

تنفرد شبكة قنوات “MBC مصر” خلال شهر رمضان المُقبل بعرض 5 مُسلسلات وهم مسلسل ” خفة يد ” بطولة بيومي فؤاد في أول بطولة درامية له في رمضان عبر شبكة قنوات “MBC مصر الذي يؤدي فيه شخصية ضابط خفيف الظل وذو قدرات محدودة وتتسبب تصرفاته في الكثير من الأزمات له ولمن حوله، ويُشاركة البطولة نُخبة من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام، ومحمد ثروت، وآيتن عامر، وآخرين، والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج مُعتز التوني.

ويعرض مسلسل “سلسال الدم” الجزء الأخير ويُعرض بداية من اليوم “الثلاثاء” في الثامنة مساءً ويتناول الدراما الصعيدية الأشهر والأكثر مُشاهدة عبر أربع مواسم مُتتالية والتي إلتف حولها ملايين المُشاهدين، يُعرض الجزء الأخير منها حصرياً عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، حيث يتواصل خلال الجزء الأخير الصراع المُممتد بين “نصره”، و”هارون” ويُحاول أفراد كُل عائلة الإنتصار بكل الطرق وبينما الصراع يصل إلي الذروة تنطلق ثورة 30 يونيو لتحمل الكثير من المُفاجآت للجميع .

ويُشارك في بطولة “سلسال الدم” عبلة كامل، ورياض الخولي، رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبد الغني، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، وآخرين.. والمُسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.

ويقدم الفنان على ربيع مسلسل “سك على إخواتك” ويُعرض بداية من اليوم “الثلاثاء” في التاسعة مساءً ، بعد أن نجح في حجز مكانة لافته بين النجوم الشباب على خريطة المسرح، ينضم الفنان الشاب علي ربيع، للمرة الثانية إلى شبكة قنوات “MBC مصر” في دراما رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال مسرح مصر، حيث ينطلق في ثاني بطولاته التلفزيونية بمسلسل “سك على إخواتك” بكوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب الريفي البسيط الذي يرث بصورة مُفاجأة ثروة ضخمه وينتقل للحياة في وسط عائلته الجديدة مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة. والمُسلسل كتب قصته ببراعة كريم فهمي وأعد السيناريو والحوار إياد شهاب، وأخرجه وائل إحسان. وُشارك في بطولته صلاح عبد الله، وهنا الزاهد، وسهر الصايغ، كريم عفيفي، وهادي الجيار، وسلوي خطاب، وجيسي عبدو، وميرنا نور الدين، وآخرين.

ويقدم الفنان حمادة هلال مسلسل “قانون عمر” حيث يواصل النجم حمادة هلال حجز مكانة مُميزة على خريطة العرض الرمضاني عبر شبكة قنوات “MBC مصر”، ويقدم حمادة هلال في مسلسله الجديد “قانون عمر” عن صراعات النفس البشرية بين القيم والأخلاق من جانب وبين الطمع والجشع والخيانة من جهة أُخرى، ويُشارك مع النجم حمادة هلال نُخبه من الفنانين منهم إيمان العاصي، ومصطفي أبو سريع، وفاطمة الناصر، ومحسن منصور، وفتوح أحمد، وليلي حسين وآخرين وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق

وتقدم الفنانة زينة مسلسل “ممنوع الإقتراب أو التصوير” بعد تألق لافت في دراما رمضان العام الماضي، تنطلق النجمة زينة في أولي مُسلسلاتها عبر شبكة قنوات “MBC مصر” من خلال مُسلسل “ممنوع الإقتراب أو التصوير” في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة تتورط فيها ممثلة شابة تقع ضحية صراعات مُختلفة من خلال أحداث مُتشابكة صاغها ببراعة المؤلف محمد الصفتي، وأخرجها زياد الوشاحي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، ونسرين أمين، ومحمد شاهين، وذكي فطين، وتميم عبده، ومي القاضي، وآخرين.

كما يقدم هذا العام رامز جلال مقلب جديد هذا العام وهو برنامج ” رامز تحت الصفر ” وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر “دب مُفترس” من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه.

وعن المسرح فى mbc مصر “مسرح مصر في رمضان”، وهى تجربة هي الأولي من نوعها، في رمضان، مسرحية تليفزيونية جديدة يومياً، يُقدم فيها النجم أشرف عبد الباقي ونُخبه من النجوم الشباب أفكار كوميدية جديدة وممتعه وتحمل الكثير من البهجة للجمهور من مُختلف الأعمار والإهتمامات ويواصل من خلالها فريق مسرح مصر تقديم بصمته الخاصة في عالم الكوميديا ويشارك في بطولة “مسرح مصر” بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وعن البرامج تقدم mbc مصر برامج جديدة على شاشتها فرمضان ، وهم برنامج “من روسيا مع التحية” مع نُخبه من النجوم وقبل أيام من إنطلاق مُباريات كأس العالم التي تُشارك فيها مصر بعد غياب طويل، تُقدم شبكة قنوات “MBC مصر” من قلب روسيا البرنامج الرياضي الكوميدي “من روسيا مع التحيه” الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي ويُشارك في حلقاته اليومية التي تم تصويرها داخل المُدن الرياضية التي سيلعب فيها منتخب مصر مبارياته النجوم بيومي فؤدا، ومصطفي أبو سريع، وحسن عبد الفتاح، وحمدي الوزير، بالإضافة لنُخبة من نجوم الرياضة والفن الذين يظهروا في أجواء غير تقليدية.

ويعرض برنامج “من القلب للقلب” مع إيمان رياضى ، ويفتح برنامج “من القلب للقلب” مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار “الرسول القدوه” وتُقدم الحلقات اليومية قراءة متأنية في سلوكيات الرسول الكريم تستهدف الإقتداء بسلوكياته وتصرفاته السمحه مع من حوله ومُعاملاته اليومية مع زوجاته وأبنائه وجولاته اليومية بين المسلمين ويستضيف البرنامج خلال الشهر الكريم د. عمرو الورداني أمين عام لجنة الفتوي والتدريب بدار الإفتاء المصرية، وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي وسيتم إرسال كاميرات البرنامج للقاء المُشاهدين الذين يُقدمون عبر صفحات البرنامج نماذج لقصص تفاعلهم مع الأحداث اليومية إستناداً لقدوة الرسول الكريم.

كما يعرض “كلمة السر” مع الدكتور مبروك عطية الذى يتميز بأسلوبه البسيط الذي يصل إلى القلوب والعقول، ويشرح دكتور مبروك عطية في برنامجه الإسبوعي المُميز “كلمة السر” صحيح الدين الاسلامي السمح وكيفية تنمية العلاقات الاجتماعية وزيادة الترابط الاسري والانساني وفقاً لتعاليم الدين

ويقدم أحمد الشقيري الجزء الثالث من برنامج ” قمرة ” ، وﯾﺄﺗﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣوﺳﻣﮫ اﻟﺛﺎلث ﻟﺗﺣﻔﯾز أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺈﺑداع ﻣﺣﺗوى إﻋﻼﻣﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣؤﺛر ﻣن ﺧﻼل المشاركات في إرسال ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو ﻣﺗﻣﯾزة وھﺎدفة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، حيث يتم ﻓﻲ ﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻓﺿل تلك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﻠيها. البرنامج من تقديم أحمد الشقيري.

وللمرة الثالثة برنامج ” الصدمة ” ﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﮫ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺟزﺋيه اﻷول والثاني، ﯾﻌود إﻟﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺟزء ﺟدﯾد فيطرح ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺟرﯾﺋﺔ ويتبنى أسلوب الاستفزاز لمعرفة ردود أفعال الناس. فأﻣﺎم ﻣوﻗف صعب أو ﻣﺷﻛﻠﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ما، كيف تكون ردود أفعال الناس العفوية؟ هل يتدخلون أم يكتفون بالمشاهدة؟ ترصد ﻛﺎﻣﯾرات ﺧﻔﯾﺔ تلك الردود فيما ﯾﻌﺗﻣد البرنامج ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﯾن للقيام بتصرّفات ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ وجدانياً وأخلاقياً.

وتقدم mbc مصر برنامج “الشيف حسن” أشهى المأكولات في المطبخ، ويتميز بتقديم أشهى وأطيب الأطعمة وأقلها ضرراً في الوقت ذاته يُقدمها يومياً “الشيف حسن” في مطبخه الشهير عبر شاشة ” MBCمصر”. وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمه المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية، كما يستقبل الشيف حسن رغبات وطلبات المُشاهدين في تحضير الأطعمة المُفضلة ويُلبيها على مدار حلقات شهر رمضان.

