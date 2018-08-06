تفاصيل انطلاق مؤتمر يورومني مصر 2018 في سبتمبر المقبل

بدور إبراهيم يعود مؤتمر يورومني من جديد للقاهرة يومي 4 و5 سبتمبر القادم بشكل جديد، وبمشاركة متحدثين جدد لمناقشة الموضوع الرئيسي لمؤتمر هذا العام، وهومرونة وسرعة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية في القرن الحادي والعشرين. يتضمن مؤتمر يورومني هذا الع

بدور إبراهيم

يعود مؤتمر يورومني من جديد للقاهرة يومي 4 و5 سبتمبر القادم بشكل جديد، وبمشاركة متحدثين جدد لمناقشة الموضوع الرئيسي لمؤتمر هذا العام، وهومرونة وسرعة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية في القرن الحادي والعشرين.

يتضمن مؤتمر يورومني هذا العام العديد من الجلسات الجديدة التي تتيح للمشاركين الاستماع لعدد من كبار الخبراء في موضوعات:

· تمويل مشروعات الطاقة الصديقة للبيئة

· توجهات الشمول المالي في مصر

· أهمية تقنيات البلوك تشين والعملة الرقمية لدول المنطقة

· كيف يمكن تنمية قطاع ناجح للمشروعات الناشئة

ويتشرف مؤتمر يورومني مصر بالترحيب مرة أخرى بمعالي الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تشارك في المؤتمر كمتحدثة رئيسية للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات خلال اليوم الأول للمؤتمر (4 سبتمبر).

وتتحدث خلال المؤتمر أيضاً السيدة/ لينا هداية، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ConsenSys، لإستعراض رؤيتها حول تقنية البلوك تشين، وتكنولوجيا الدفتر الموزع Distributed Ledger ودور الشركة في تحويل شكل القطاع المالي كما نعرفه الآن. بعد ذلك يتحدث السيد/ باسل الباز، الرئيس التنفيذي لشركة كربون القابضة في لقاء رئيسي ضمن جلسات المؤتمر.



يُعد مؤتمر يورمني فرصة هامة لمشاركة كل المهتمين بالاستثمار في مصر، حيث يناقش أهم الاستراتيجيات الاقتصادية في البلاد، والتعرف على أهم الفرص والتحديات الحالية، والتواصل مع المسئولين والعاملين في القطاع المالي وقطاع الاستثمار ودنيا الأعمال بشكل عام. لمعرفة المزيد عن المؤتمر والاطلاع على جدول الأعمال كاملاً، يرجى زيارة موقع المؤتمر من خلال الرابط التالي:www.euromoneyconferences.com/egypt.. كما تدعو مؤتمرات يورومني المشاركين في المؤتمر للتفاعل مع المناقشات والإدلاء بآرائهم حول موضوعات المؤتمر عبر تويتر من خلال هاشتاج #emEgypt