تفاصيل انسحاب وفد الجمعية المصرية الكورية من مؤتمرها ببورسعيد

بورسعيد- أمانى العزازيانسحب الوفد الكورى المشارك، اليوم الخميسن فى مؤتمر التعاون المصرى الكورى بمجالات التنمية الصناعية الذى نظمته مجموعة شركات جيوفاني برئاسة المهندس فوزى درغام؛ وذلك اعتراضًا على تأخير فعاليات الافتتاح لمدة تجاوزت الساعتين وعدم حضور المحافظ ونخبة من القيادات وأصحاب الأع

بورسعيد- أمانى العزازي





انسحب الوفد الكورى المشارك، اليوم الخميسن فى مؤتمر التعاون المصرى الكورى بمجالات التنمية الصناعية الذى نظمته مجموعة شركات جيوفاني برئاسة المهندس فوزى درغام؛ وذلك اعتراضًا على تأخير فعاليات الافتتاح لمدة تجاوزت الساعتين وعدم حضور المحافظ ونخبة من القيادات وأصحاب الأعمال.

وأشار درغام إلى أنه تم التنسيق مع المحافظة منذ أكثر من عشرة أيام للترحيب بالوفد الكورى برئاسة الجنرال كانج رئيس الجمعية المصرية الكورية للتنمية الصناعية، والوفد المرافق له ويمثل بعض

أصحاب المصانع الكورية وبعض ممثلى الحكومة الكورية.

ولفت رئيس مجلس إدارة جيوفانى إلى أن الوفد جاء إلى بورسعيد لبحث إمكانية الشراكة مع رجال أعمالها الراغبين فى التحول من التجارة إلى الصناعة بمجالات التشييد والبناء والسلع الهندسية ومحطات تنقية المياه وتدوير المخلفات البيئية فى إطار جولتهم بعدة محافظات مصرية.

فيما أبدى بعض الحضور من رجال الأعمال استياءهم من تجاهل الترحيب بالوفد الذي جاء بهدف استعراض فرص الاستثمار بغرض الشراكة المصرية الكورية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الصناعية ببورسعيد وبعدة محافظات أخرى.

وقال مجدى الشامى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، إن انسحاب الوفد الكورى دون إتمام اللقاء يعد خسارة لبورسعيد التى نستهدف وضعها على الخريطة الاستثمارية لمصر ويسعى الرئيس السيسي من خلال زياراته لهذه البلدان المتقدمة تكنولوجيًّا فى نقل خبراتها وإفادة المصريين من خلال عقد شراكات مع رجال الأعمال المصريين.

من ناحيته أكد مستر كانج، رئيس الجمعية المصرية الكورية، أن زيارة الوفد تستهدف تنمية سبل التعاون بين البلدين فى مشروعات التنمية الصناعية واستعراض المشروعات المزمع إقامتها فى مصر وتبحث عن شريك مصرى.