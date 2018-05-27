تفاصيل انتخابات مجالس إدارات ونقابات توابع «القابضة للتأمين»

■ بلتاجى وحافظ ويوسف يحسمون مقاعدهم فى «مصر حياة».. و«فودة» رئيسًا للنقابة
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ونجح أحمد وجدى فى الفوز بمقعد رئيس نقابة العاملين بالشركة، وفيما يخص عضوية النقابة، – والتى تصل إلى 10 مقاعد مقسمة بواقع 7 للعاملين بمنطقة القاهرة الكبرى، واثنين لمحافظة الإسكندرية والوجه البحرى، ومقعد للوجه القبلى- ففاز فيها كل من أمير البندارى، وطاهر إسماعيل، ومعتز فتحى، وإيهاب إبراهيم، ومحمد مصليحى، وأحمد فاضل، وياسر على، عن القاهرة الكبرى، فيما فاز محمد أحمد، وهيثم الشيخ، بالمقعدين المخصصين لمنطقة الإسكندرية والوجه البحرى، وفاز عمر مفتاح بمقعد عضوية النقابة ممثلا عن العاملين بالوجه القبلى.