تفاصيل انتخابات مجالس إدارات ونقابات توابع «القابضة للتأمين»

■ بلتاجى وحافظ ويوسف يحسمون مقاعدهم فى «مصر حياة».. و«فودة» رئيسًا للنقابة

■ المؤشرات تؤكد فوز نصار والحجار وإسماعيل وبركات بمصر ممتلكات.. ومشاكل فى 3 لجان تؤخر إعلان النتيجة



■ فتحى وعبدالله وعبدالعال للأصول العقارية.. ووجدى عضوًا للنقابة

كتب- ماهرأبو الفضل:

حسم كل من حجازى بلتاجى، وعادل حافظ،، وصلاح يوسف مقاعد عضوية مجلس الإدارة، بشركة مصر لتأمينات الحياة، ممثلين عن العاملين بالشركة، فى الانتخابات التى أجريت الخميس الماضى، فى الشركات التابعة لمجموعة «مصر القابضة للتأمين»، التى تخضع لقانون الأعمال العام وتضم كلا من «مصر للحياة» و«مصر للتأمين» و«مصر لإدارة الأصول العقارية».

من ناحية أخرى، فاز سامى فودة، بمنصب رئيس نقابة العاملين فى «مصر حياة»، فيما حسم مقاعد العضوية العشرة بالنقابة كل من علاء سليمان، ومؤمن حبيب، وحاتم بكر، ومصطفى حجاج، وأسامة العارف، وأحمد عبداللطيف، بالإضافة إلى أحمد محجوب، وكمال مالك، وعادل عبدالحميد، ومحمد سعد عيسى.

من ناحية أخرى، تأجل إعلان الفائزين بمقاعد مجلس الإدارة ورئاسة النقابة العمالية وأعضائها، بشركة مصر للتأمين، نتيجة المشاكل المرتبطة بتأخر فتح بعض اللجان وعددها ثلاث هى منطقة« الشئون القانونية والسيارات»، ومنطقة «القاهرة الشمالية» ومنطقة «القاهرة الجنوبية».

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالانتخابات، إن مشاكل اللجان الثلاث مرتبطة، بتأخر وصول مندوبى القوى العاملة فى اللجان الانتخابية، فقد جاءوا فى الواحدة والنصف ظهر الخميس، ما أدى إلى عدم الإقبال على التصويت فى اللجان الثلاث، نظرا لانصراف الموظفين ممن لهم حق التصويت.

وأشارت المصادر إلى أن حجم الكتلة التصويتية فى اللجان الثلاث تجاوز ألف صوت، منها 285 صوتا باللجنة المخصصة لمنطقة الشئون القانونية والسيارات، بالإضافة إلى 438 لمنطقة القاهرة الشمالية، و387 صوتا للجنة منطقة القاهرة الجنوبية.

وأضافت أنه من المقرر أن تصدر القوى العاملة، قرارًا خلال سويعات قليلة بإعادة الانتخابات فى اللجان الثلاث، نظرًا لزيادة عدد الشكاوى المقدمة، والتى أرسلت لوزير القوى العاملة محمد سعفان، ولمجلس الوزراء، متوقعا أن تجرى جولة الإعادة الخميس المقبل.

ووفقًا للمؤشرات الأولية، بناء على التصويت فى اللجان التى لم تشهد أى مشاكل، فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من قاسم نصار، ومحمد الحجار، وطارق إسماعيل، وباسم بركات، فيما فاز بمنصب رئيس نقابة العاملين، رمضان إبراهيم.

وأكد المصدر أن قائمة الفائزين بمقاعد عضوية نقابة العاملين بمصر للتأمين، تضم كلاً من سيد كامل، وأحمد خطاب، وهشام عادل، ومحمد على، ومحمد حماد.

فى سياق متصل، حسم كل من المهندس عمرو فتحى، وخالد عبدالله، والمهندس محمد عبدالعال، مقاعد مجلس الإدارة المخصصة للعاملين بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وحصل فتحى على 286 صوتا، مقابل 227 لعبدالله، و205 لعبدالعال.

ونجح أحمد وجدى فى الفوز بمقعد رئيس نقابة العاملين بالشركة، وفيما يخص عضوية النقابة، – والتى تصل إلى 10 مقاعد مقسمة بواقع 7 للعاملين بمنطقة القاهرة الكبرى، واثنين لمحافظة الإسكندرية والوجه البحرى، ومقعد للوجه القبلى- ففاز فيها كل من أمير البندارى، وطاهر إسماعيل، ومعتز فتحى، وإيهاب إبراهيم، ومحمد مصليحى، وأحمد فاضل، وياسر على، عن القاهرة الكبرى، فيما فاز محمد أحمد، وهيثم الشيخ، بالمقعدين المخصصين لمنطقة الإسكندرية والوجه البحرى، وفاز عمر مفتاح بمقعد عضوية النقابة ممثلا عن العاملين بالوجه القبلى.