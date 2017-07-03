تفاصيل اليوم الثاني من مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة



ولاء البري وهاجر عمران



بدأ اليوم الثاني من مؤتمر مصر تستطيع الذي افتتحه المهندس شريف إسماعيل الأحد، مشتملا على 3 جلسات، روت د. مريم الشافعى، الخبيرة فى تطوير التنمية البشرية والمذيعة فى راديو كندا في أولاها معانتها منذ الصغر ، التي دفعتها إلى ترك مجال الهندسة بعد تحقيق الكثير من النجاحات والانتقال الى دراسة التنمية البشرية،



فيما تحدثت مروة عيد، كابتن المنتخب المصرى وفريق كرة اليد فى نادى نيس الفرنسى، خلال المؤتمر لذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومى والتى أدرتها الإعلامية دينا زهرة، عن تجربتها فى الوصول إلى الاحتراف.



في سياق آخر كشفت هدى حليم، رئيس صيادلة مستشفى ليك فورست، والشريكة فى مؤسسة للحفاظ على التراث والمبانى الأثرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن استعدادها لافتتاح أول متحف عائلى خاص فى أمريكا.



فيما أعربت منى صالح منى صالح، أستاذ الصيدلة بجامعتى ميونخ وفيينا ورائدة استخدام النانو وتقنية التحرير الجينى فى علاج عن تمنيها تدريس استخدام النانو لتعظيم الثروة السمكية فى مصر



غادة والى: رفع الدعم الكامل مرهون بتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين



وأكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رفع الدعم بشكل كامل عن المواطن مرهون بتوفير فرص عمل لائقة تؤدى إلى زيادة فى الدخل وتمكنه من العيش بكرامة وتحقيق متطلباته الأساسية”.



جاء ذلك ردا على سؤال طرحه الاعلامى محمد شردى الذي أدار الجلسة الثانية “الاقتصاد.. تحديات وحلول” حول التوقيت المناسب الذى يمكن أن تتخذ فيه الدول هذا الإجراء.



وأضافت الوزيرة أن جار العمل على تقليل الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الإصلاحية فى المجال الاقتصادي التى اتخذتها الحكومة بداية من عام 2014، مؤكدة أنه من المفترض أن تظهر آثارها مستقبلا بصورة إيجابية.



وأوضحت الوزيرة أن هناك شرائح أقل استحقاقا للدعم جار العمل على مراجعتها واستبعادها بعد ان تحولت إلى شرائح أعلى، مضيفة أن الأولوية للنهوض بالاقتصاد فى المرحلة الحالية هى العمل على دعم البنية التحتية، وتوفيرالاسكان الاجتماعى لمنع التعدى على الأراضى.

كما تحدثت خلال الجلسة الثانية كل من الدكتورة ليلى بنس، مستشارة إدارة الثروة والتخطيط المالي بالولايات المتحدة والمصرية، والدكتورة وجيهة تيلر مستشار الأمم المتحدة والرئيس الشرفي لمؤتمر الاقتصاديين العالمي والمصرية، والمقيمتان بأمريكا.





وزير الثقافة: أتمنى أن أرى سيدة مصرية ترأس الحكومة والبرلمان



أشار حلمي النمنم وزير الثقافة، إلى أن مصر القديمة شهدت تولي 6 سيدات لإدارة البلاد من بينهن حتشبسوت وكليو باترا، متمنيا أن تصل نسبة السيدات بالبرلمان إلى 50% وأن يرى المرأة المصرية رئيسة للحكومة وللبرلمان.





وأكد الوزير خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، وجود تعاون دائم بين وزارتي الثقافة والهجرة لحماية الجاليات المصرية من الأفكار الإرهابية التي يرددها تنظيم الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات الإرهابية في العالم

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وأشاد النمنم، بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ودورها في حل العديد من المشكلات التي يتعرض لها المصريون بدول المهجر..

كما تحدثت خلال الجلسة الثالثة وحملت عنوان (الثقافة والفن والإعلام: عناصر خلق الوعى)، كل من إسراء نوار، مديرة التطوير بجامعة شابمان، والدكتورة فوزية العشماوى خبيرة البحث والترجمة فى اليونيسكو بسويسرا، وتم تكريم 31 شخصية من نابهات مصر بالخارج فى مجالات الطاقة والهندسة والاقتصاد والبحوث الطبية وقضايا التنمية وتمكين المرأة في حفل الختام فعاليات المؤتمر، من خلال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة السيدات.





توصيات المؤتمر





خلال يومين ناقش المؤتمر على مدار ست جلسات حوارية عدة محاور رئيسية هى:

– المرأة وصنع القرار

– الرعاية الصحية: خدمات فعالة للمجتمع

– التحول إلى الإنتاج هدف نحو التنمية المستدامة

– المرأة: الهجرة والمواطنة والتمكين

– الاقتصاد: تحديات وحلول

– الثقافة والفن والأعلام: عناصر خلق الوعي



وعرضت المشاركات مجموعة من الأفكار والرؤى الخاصة بالتنمية والتطوير في القضايا المهمة التي خضعت للمناقشة، وقد نتج عن المؤتمرعدة اتفاقات لتحقيق التوصيات الآتية:

▪ بحث إنشاء آلية ميسرة للسماح للمصريين في الخارج بدعم المبادرات الوطنية والتي يأتى في مقدمتها صندوق ” تحيا مصر” عن طريق شبكات الاتصالات والهواتف المحمولة.

▪ المشاركة في إعداد نظام معلوماتى جغرافي مركزي للدولة باستخدام تكنولوجيا الاستشعارعن بعد بدقة عالية، على أن يتم تحديثه دوريا بمشاركة الخبراء والمتخصصين في الداخل و الخارج لمساعدة متخذي القرار، وهو النظام الذى يضمن التخطيط الأسلم والتنفيذ الأسرع في مجالات:

• الثروات الطبيعية (المياه الجوفية / الثروة المعدنية)

• التنبؤ بالكوارث الطبيعية والبشرية (السيول / التهريب / مكافحة المخدرات)

• كشف جرائم التنقيب غير الشرعى عن الآثار.

• حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالبناء أو التبوير.

• المساعدة في مراقبة الحدود مما يسهل تحقيق استراتيجية الأمن الكامل ومحاربة الهجرة غير الشرعية.



• المشاركة في إعداد قواعد البيانات الخاصة بالخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة لضمان توظيف أمثل لجهودهم في تحقيق التنمية والتطوير في مصر.

• ضرورة دعم البحث العلمى في الجامعات بالتقنيات الحديثة وربطه بعمليات الارتقاء بالمنتج الوطنى لسد احتياجات السوق المحلية، وزيادة قدرته على المنافسة الخارجية سعيا لزيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجارى.

• اقتراح إنشاء جمعية للمهندسات المصريات بهدف جذب الفتيات للعمل في المجالات الهندسية والعلمية والرياضية.

• انشاء شراكة بين الجمعيتين المصرية والأمريكية للمكتبات، تمهيدا لاتخاذ القاهرة عاصمة للكتاب فى العالم في إحدى السنوات المقبلة.

• عقد عدة دورات من مؤتمر “مصر تستطيع” في عدد من دول المهجر ليتمكن العدد الأكبر من المصريين المغتربين من الحضور وتقديم الدعم لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.

• دعوة أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين في الخارج لدورة خاصة من مؤتمرات ” مصر تستطيع ” لتعريفهم بالجهود المبذولة في الداخل للنهوض بوطنهم الأم ، ومنحهم فرصة المشاركة في جهود التنمية.



وختاما اتفقت المشاركات في المؤتمر على إطلاق ثلاث مبادرات يساهم فيها خبراء الخارج مع خبراء الداخل لتحقيق مجموعة من أهداف خطة التنمية المستدامة ” مصر 2030 “، على أن تبدأ الجلسات التحضيرية لتفعيل تلك المبادرات عقب انتهاء فعاليات المؤتمر مباشرة.



1-مبادرة نشرالوعي السليم لأنماط الحوكمة في أوساط الشباب المصريين في الداخل والخارج وربط أبناء الجيلين الثاني والثالث في الخارج بمصر باعتبارها وطنهم الأم.على أن يتم ذلك من خلال عقد ورش عمل وتدريب تفاعلي للشباب واكتشاف وتطوير مهاراتهم لبناء شخصيتهم، وتأهيلهم لسوق العمل.



2-مبادرة تعزيز دور الإعلام والثقافة في بناء وتنمية الوطن وفقا لأساليب علمية وفقا للمعايير والمواصفات الخاصة بضبط المحتوى الإعلامي وقياس الأداء وغرس قيم الولاء والانتماء والاعتماد على النفس.



3-مبادرة التنمية المحلية وريادة الأعمال، وتهدف الى تطوير نماذج عمل جاذبة للاستثمار والتشغيل على مستوى الأحياء والمحافظات التي تدمج العمل الحرفي والصناعات المتناهية الصغر بالخدمات