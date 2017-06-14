تفاصيل اليوم الثاني للوفد البرلماني بواشنطن

ياسمين فوازصرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني الرسمى المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن الوفد أجرى عدة لقاءات فى يوم العمل الثاني له بواشنطن مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي. حيث التقى الوفد فى مقر الكونجرس النائب مايكل ماكول، ر

ياسمين فواز

صرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني الرسمى المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن الوفد أجرى عدة لقاءات فى يوم العمل الثاني له بواشنطن مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.

حيث التقى الوفد فى مقر الكونجرس النائب مايكل ماكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي وعضو لجنة الشئون الخارجية، والتقى النائب ستيف كينج عضو باللجنة القضائية التى قامت بتمرير ودعم قانون تصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية فى الولايات المتحدة، كما التقى الوفد بالنائب روبرت بيتجر عضو لجنة الخدمات المالية ورئيس مجموعة عمل مكافحة تمويل الإرهاب، وتم اللقاء أيضا مع النائب ديفيد تروت عضو اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية وعضو اللجنة القضائية، واختتمت لقاءات اليوم الثانى بلقاء مع النائبة تولسى جابارد عضو لجنة الشئون الخارجية وعضو بلجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب.



ورحب أعضاء الكونجرس، خلال اللقاءات، بالوفد المصرى فى واشنطن، وأكدوا أن الزيارة فرصة عظيمة فى تدعيم العلاقات بين البلدين على المستوي البرلماني، وكذلك ضرورة الاستمرار فى تبادل الزيارات لتقريب وجهات النظر إزاء القضايا المختلفة.

وجرت محاور اللقاءات حول قضايا مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني ومعاقبة الدول الداعمة للإرهاب وتداعيات قطع عدد من الدول العربية العلاقات مع قطر.

ومن المقرر أن يجرى الوفد البرلمانى المصرى عددا من اللقاءات اليوم داخل مراكز البحث والفكر الأمريكية.