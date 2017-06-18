تفاصيل الهجوم المسلح على سيارة الأمن المركزي بالأتوستراد

متابعات:كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية تفاصيل هجوم مسلح استهدف سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي «لوري» بطريق الأتوستراد أسفل الطريق الدائري، نطاق منطقة صقر قريش بالمعادي.وقالت المصادر إن مجهولين استهدفوا السيارة بوابل من الطقات النارية، ما أسفر عن انفجار تانك السيارة فضلا عن إصاب

متابعات:

كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية تفاصيل هجوم مسلح استهدف سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي «لوري» بطريق الأتوستراد أسفل الطريق الدائري، نطاق منطقة صقر قريش بالمعادي.





وقالت المصادر إن مجهولين استهدفوا السيارة بوابل من الطقات النارية، ما أسفر عن انفجار تانك السيارة فضلا عن إصابة المجني عليهم بطلقات نارية.

وأوضحت المصادر أن أهالي وسيارات إسعاف نقلوا الضحايا إلى المستشفيات لمحاولة إسعافهم، فيما لاذ الجناة بالفرار.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن استشهاد ملازم شرطة وإصابة نقيب فضلا عن إصابة3 مجندين آخرين، وجميعهم بطلقات نارية.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى، صرح أنه بتاريخ اليوم الموافق 18 الجارى وحوالى الساعة 12,45 صباحا، وأثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزى تُقل مجموعة من ضباط ومجندى الأمن المركزى بطريق الأتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.

وبين مسئول مركز الإعلام، أن الحادث أسفر عن استشهاد الملازم أول على أحمد شوقى على عبد الخالق، وإصابة 4 آخرين “ضابط وثلاثة مجندين”، وقد تم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.