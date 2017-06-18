تفاصيل الهجوم المسلح على سيارة الأمن المركزي بالأتوستراد
متابعات:كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية تفاصيل هجوم مسلح استهدف سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي «لوري» بطريق الأتوستراد أسفل الطريق الدائري، نطاق منطقة صقر قريش بالمعادي.وقالت المصادر إن مجهولين استهدفوا السيارة بوابل من الطقات النارية، ما أسفر عن انفجار تانك السيارة فضلا عن إصاب
متابعات:
كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية تفاصيل هجوم مسلح استهدف سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي «لوري» بطريق الأتوستراد أسفل الطريق الدائري، نطاق منطقة صقر قريش بالمعادي.
وقالت المصادر إن مجهولين استهدفوا السيارة بوابل من الطقات النارية، ما أسفر عن انفجار تانك السيارة فضلا عن إصابة المجني عليهم بطلقات نارية.
وأوضحت المصادر أن أهالي وسيارات إسعاف نقلوا الضحايا إلى المستشفيات لمحاولة إسعافهم، فيما لاذ الجناة بالفرار.
وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن استشهاد ملازم شرطة وإصابة نقيب فضلا عن إصابة3 مجندين آخرين، وجميعهم بطلقات نارية.
وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى، صرح أنه بتاريخ اليوم الموافق 18 الجارى وحوالى الساعة 12,45 صباحا، وأثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزى تُقل مجموعة من ضباط ومجندى الأمن المركزى بطريق الأتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.
وبين مسئول مركز الإعلام، أن الحادث أسفر عن استشهاد الملازم أول على أحمد شوقى على عبد الخالق، وإصابة 4 آخرين “ضابط وثلاثة مجندين”، وقد تم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.
ومن جهته، كلف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، فريق من نيابة الحوادث ونيابة البساتين الجزئية بإشراف أحمد مجدى مدير النيابة، بالانتقال إلى موقع حادث إطلاق النار على سيارة أمن مركزى، بالقرب من كارفور المعادى، على طريق “الأوتوستراد”، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة آخر، و3 مجندين لمعاينة مكان الحادث بمجرد تامين المكان و ذلك لرفع البصمات و فحص فوارغ الطلقات لتحديد الجناة.
ومن المقرر أن تأمر النيابة بتشريح جثة الضابط المتوفى لبيان سبب الوفاة وستستمع للمصابين بمجرد أن تسمح حالتهم بذلك. وقررت النيابة انتداب خبراء المعمل الجنائى لفحص المكان، وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.