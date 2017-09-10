تفاصيل النسخة الرمضانية من ملتقى صناعة الإبداع

محمد فتحي تنطلق النسخة الرمضانية من "ملتقى صناعة الإبداع"، في 19 سبتمبر الجارى، ويضم مجموعة فريدة من خبراء الصناعات الإبداعية والتسويق والأعمال الدرامية لمناقشة وتحليل الأعمال الإبداعية التى تم إطلاقها خلال شهر رمضان الماضى، مع التركيز على جدوى إطلاق العلامات…

محمد فتحي

تنطلق النسخة الرمضانية من “ملتقى صناعة الإبداع”، في 19 سبتمبر الجارى، ويضم مجموعة فريدة من خبراء الصناعات الإبداعية والتسويق والأعمال الدرامية لمناقشة وتحليل الأعمال الإبداعية التى تم إطلاقها خلال شهر رمضان الماضى، مع التركيز على جدوى إطلاق العلامات التجارية الجديدة والترويج لها خلال الشهر الكريم.

ويتضمن الملتقى مناقشات شاملة لكافة جوانب الصناعات الإبداعية بدءاً من توقيت إطلاقها وجدوى بعضها، مقارنة بتكلفتها العالية وأفضل الوسائل للوصول للجمهور المستهدف سواء مباشرة عبر القنوات الفضائية والإذاعات أو من خلال المواقع الإليكترونية ووسائل التواصل الإجتماعى.

ويستهدف الملتقى بشكل أساسى ستة مواضيع رئيسية وهي الدعاية والإعلان، الفنون والتصميم، الفيلم والراديو والتليفزيون، التصوير، الإبداع في مجال الاعمال، والموسيقي، ويسعى الملتقى لإثراء الفكر الإبداعى للمشاركين، ومنح الخبرات التدريبية للشباب لخلق كوادر بفكر إبداعى خلاق قادر على النهوض بصناعاتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة فى مجالات عملهم، من خلال استقراء أهم التطورات المستقبلية فى مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها فى تنمية أعمالهم.

ويشارك فى النسخة الرمضانية من الملتقى نخبة من القائمين على الصناعات الإبداعية فى مجالات الدراما والتسويق منهم كاملة أبو ذكرى وتامر محسن وكريم العدل وسحر الزغبى وغيرهم، لمناقشة دور الدراما في تشكيل ثقافة المجتمع، وتفاعل الجمهور معها.

وتشهد النسخة الرمضانية من الملتقى، الذى أطلق أول مرة في عام 2014، إقبالاً واسعاً من كافة المبدعين والمهتمين بالصناعات الإبداعية، إذ يساهم فى توجيه القائمين على هذه الصناعات لتحقيق الأهداف التسويقية والترويجية والنهوض بأعمالهم.

ويمثل الملتقى فرصة واعدة للقائمين على الصناعات الإبداعية وأصحاب القنوات الفضائية والعلامات التجارية وخبراء التسويق لاستخلاص نتائج وافية والاستفادة من التجربة الإبداعية فى شهر رمضان الماضى، من خلال التعرف على مميزاتها والاستفادة بها وكذلك رصد سلبياتها وتجنبها خلال الموسم الرمضانى المقبل.