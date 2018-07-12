تفاصيل المهرجان القومي للمسرح

سلوى عثمانتنطلق فاعليات " المهرجان القومي للمسرح المصري " في دورته الحادية عشر ، بدءا من يوم 19 يوليو إلي يوم 2 أغسطس القادم. وأعلنت إدارة المهرجان عن تفاصيل هذه الدورة في مؤتمر صحفي بحضور العديد من المسرحيين الكبار ، والمكرمين ، وأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة .ومن بين الحضور للمؤت

سلوى عثمان

تنطلق فاعليات ” المهرجان القومي للمسرح المصري ” في دورته الحادية عشر ، بدءا من يوم 19 يوليو إلي يوم 2 أغسطس القادم.

وأعلنت إدارة المهرجان عن تفاصيل هذه الدورة في مؤتمر صحفي بحضور العديد من المسرحيين الكبار ، والمكرمين ، وأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة .

ومن بين الحضور للمؤتمر الصحفي الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان ، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، ورئيس البيت الفنى للمسرح إسماعيل مختار مدير المهرجان ، وعزة لبيب مدير ملتقي الطفل ، و أحمد هاشم مدير الملتقي الفكرى ، والمكرمين سميرة محسن و سامي عبد الحليم ، ومن أعضاء لجنة التحكيم د.أحمد حلاوة و سميرة عبد العزيز

تحمل هذه الدورة اسم الكاتب المسرحي الراحل محمود دياب

كما يكرم المهرجان 6 من أقطاب المسرح المصري ، وهم المخرج جلال الشرقاوي ، و د.سميرة محسن ، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني ، و الفنان التشكيلي د.حسين العزبي ، ود. حسين عبد الرازق مؤسس مسرح ” الغد ” ، والناقد المسرحي الراحل محمد الرفاعي

وتشكلت لجنة مشاهدة المهرجان هذا العام من الدكتور مدحت الكاشف رئيسا ، وعضوية كلام من ، د. لمياء أنور ، الناقد المسرحي عبد الرازق حسين ، الممثلة وفاء الحكيم ، مدير مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي ، و مروة الجبالى .

أما لجنة التحكيم فبعد إعتذار الدكتور أسامة أبو طالب عن المشاركة بالتحكيم كرئيس للجنة ، أصبح تشكيل اللجنة برئاسة الممثلة المسرحية سميرة عبد العزيز ، وعضوية الممثل الأردني منذر رياحنة ، د. مصطفي سليم ، د. أحمد حلاوة ، د. سامي عبد الحليم ، د. عاطف عوض ، د. عبد الرحمن دسوقي ، الناقد المسرحي جرجس شكري ، د. نجلاء عبد الحميد ، والمخرج محمد نور مقررا ، وتشكلت لجنة تحكيم المقال النقدي من الدكتور محمد شيحة و الدكتور محمد السيد غالب و الناقدة المسرحية زينب منتصر .

** فعاليات للمرة الأولى



أعلن الدكتور حسن عطية ، رئيس المهرجان عن شكره لجميع الحاضرين للمؤتمر ، وجميع المشاركين بفاعليات المهرجان المختلفة ، وأيضا كل من ساهم بجهده أو أفكاره لإنجاح المهرجان فى دورته الـ 11 .

وأكد عطية على أن المهرجان هذه الدورة يضم مجموعة كبيرة من الفاعليات ؛ فلأول مرة يقدم داخل فاعليات المهرجان ما يمكن أن يطلق عليه ” مهرجان صغير ” داخل الكبير، وهو ” ملتقي الطفل ” الذي سيقدم مجموعة متنوعة من عروض مسرح الطفل للعرائس والبشري ، كما أضافأن العروض المشاركة ضمن فاعليات هذه الدورة زاد ليصبح عدد المسرحيات 37 مسرحية متنوعة تقدم خلال 13 يوم هي مدة المهرجان .

وأضاف عطية أنه تم تنظيم الملتقي الفكرى هذا العام والذي تعددت فيه الندوات و المحاور

كما ستكون هناك ورش مسرحية متخصصة وفق عطيه، تشارك في التدريس بها الدكتور نبيلة حسن وستقدم ورشة بعنوان ” الممثل والإرتجال ” ، و مهندس الديكور بالاوبرا عمرو عبد الله ستكون ورشته هى ” توظيف الإضاءة في تشكيل الفراغ المسرحي ” ، والناقد المسرحي ياسر علام سيقوم بالتدريس بورشة ” مسرح ما بعد الدرامي إمتدادات وآفاق “

وأوضح أنه هؤلاء سيقدمون خبراتهم المختلفة لمجموعة متميزة من شباب الأقاليم الذين فازوا بجوائز بـ ” المهرجان الختامى لقصور الثقافة ” السابق ، وستكون فرصة لدخول هؤلاء الشباب للمعهد العالى للفنون المسرحية ــ مكان الورش هذا العام ــ ومعرفة أحدث تطورات المسرح في العالم من خلال هذه التجربة .

** فرصة



من جانبه أوضح إسماعيل مختار ، مدير المهرجان ، ورئيس البيت الفنى للمسرح ، أن أهم ما يميز الفاعليات كل عام هى أنها فرصة لأن يلتقي المسرحيين معا ، ويشاهدوا إبداعاتهم في وقت واحد ، وأضاف أن المسرح في مصر عامر بالطاقات في كل القطاعات المختلفة ، وشدد على أهمية أن يتكاتف الجميع للعمل معا وخلق حالة مسرحية متجانسة ومتشعبة وشاملة .

وأشار مختار أن المهرجان يتنافس بفاعلياته 37 عرض مسرحي وهى نسبة محدودة من الإنتاج المسرحي بمختلف القطاعات والذي يتجاوز 2500 عرض ينتج سنويا

وأضاف أنه رغم هذا الرقم إلا أننا ما زلنا نتحدث عن وجود أزمة بالمسرح

وأكد أن أساتذة المسرح الكبار سيقدمون بالتأكيد جيلا جديدا قادرا على استكمال المسيرة

وشدد على أن حديثه السابق للتأكيد على الهدف الرئيسي من لهذا التجمع المسرحي وهو وجود التكاتف والتلاقي الدائم للاستمرار في مسيرة المسرح التي يتحملها جميع المسرحيين .

وعن الجهات الإنتاجية التى تقدمت للمشاركة هذه الدورة قال مختار إن البيت الفني للمسرح انتج العديد من العروض هذا العام وسيشارك بـ 7 مسرحيات هذه الدورة ، وكانت الإدارة التى يرأسها هى المسئولة عن العملية التجهيزية لاستقبال الـ 37 مسرحية المشاركة ضمن فاعليات المهرجان

كما سيكون هناك مسارح أخري وفق مختار يقدم عليها العروض وهى الهناجر ، وقصر ثقافة الجيزة ، والمعهد العالى للفنون المسرحية ، ومركز الإبداع ، وأضاف أنهم راعوا عند وضع جدول المهرجان أن يكون هناك تسهيلا لأعضاء لجنة التحكيم وأيضا مراعاه المواعيد المناسبة للعروض التي ستتنافس هذا العام خاصة أن هناك مسرحيات مشاركة من محافظات أخري غير القاهرة .

وكشف حقيقة ما تردد استبعاد مسرحية ” يوتيرن ” من المشاركة ضمن فاعليات المهرجان هذه الدورة رغم إدراج اسم العرض كواحد من العروض المشاركة بالملف الصحفي للمهرجان

وقال مختار إنه عند تشكيل اللجنة المستقلة التى شاهدت عروض البيت الفنى للمسرح المنتجة خلال العام ، تم إختيار 8 عروض منهم العرض المسرحي ” اضحك لما تموت “

واستدرك “لكن اعتذار أحد أبطال العرض عن قدرته على المشاركة ضمن فاعليات المهرجان وضيق الوقت مما جعل هناك صعوبة في استبداله وتم اختيار عرض ” يوتيرن ” للمشاركة ولكن ليس من قبل اللجنة وإنما باعتباره من العروض التى كان يجوز تصعيدها من قبل إدارة البيت الفنى للمسرح”

وأضاف” ثم عدنا وتراجعنا عن القرار ؛ لتظل العروض المشاركة بالمهرجان هى فقط العروض التي اخترتها لجنة المشاهدة وأقرت احقيتها بالمشاركة ، مشددا على أنه لا يوجد أيه قصدية فى إستبعاد العرض”.

وتابع مختار أنه بذلك سيشارك البيت الفنى للمسرح بسبعة عروض مسرحية هذه الدورة ، فمن إنتاج مسرح الغد ستقدم مسرحيان ” الساعة الأخيرة ” و ” الثامنة مساء ” ، و ” كوميديا البؤساء ” إنتاج فرقة المسرح الكوميدي ، أما فرقة مسرح الطليعة فستقدم ” السيرة الهلامية ” و أنا كارمن ” ، و ” يوم معتدل جدا ” من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، واخر العروض من إنتاج المسرح القومي للطفل وهى ” سنو وايت “.

** محاور الملتقى



وتحدث أحمد هاشم ، مدير الملتقي الفكرى ، عن محاور هذا الملتقي

وقال إنه مقسم لأربعة محاور وستكون فاعليات الملتقي بالمجلس الأعلى للثقافة من يوم 21 يوليو وحتى 24 يوليو.

وسيكون المحور الأول عن ” الكاتب محمود دياب ” ويدير الندوة دكتور محمود نسيم ويتحدث فيها د.حسين عبد القادر، الناقد محمد الروبى ، شيماء توفيق

أما المحور الثاني فهو ” محور عن الكتابات الجديدة ” وهو مقسم على يومين الندوة الأولى سيديرها أحمد الحناوى ويتحدث فيها احمد خميس، عبد الناصر حنفى ، وسيكون هناك شهادات في ذلك اليوم من كتاب شباب وهم عيسى جمال ، صفاء البيلى ، ياسمين امام

ووفق هاشم سيترأس ندوة اليوم الثاني هشام ابراهيم ويتحدث فيها المتحدثون ليليت فهمى ، د.محمود سعيد ، وشهادات الكتاب في هذه الندوة سيكونوا سامح عثمان، شاذلى فرح، بكرى عبدالحميد ، أمام محور ” مسرح الطفل ” فسيدير الندوة عزة لبيب ويتحدث فيها د .محمد ابو الخير ، د .نبيلة حسن .

أما الندوة التعريفية عن “المسرح السودانى” الدولة التى يستضيفها المهرجان هذه الدورة، وفق هاشم ، فستكون يوم 30 يوليو

وستقام الندوة وفق هاشم بالمسرح القومي قبل بداية العرض السودانى ” كتمت ” من إخراج حاتم محمد على وتأليف وتمثيل نصر الدين عبدا لله ويشارك فيه محمد صالحين ، أمنية فتحى ، ابراهيم شنتو ، امل محجوب، موسيقى عاطف صالح وديكور محمد صديق ومخرج مساعد عادل فطر ، وسيتحدث بالندوة العديد من الفنانين والدارسين والمسرحيين السودانيين .

** مهرجان العرائس



كما أعلنت عزة لبيب ، مدير ملتقي الفكر ، أنه تم الإتفاق على مشروع مع الدكتور حسن عطية هذا العام لتقديمه إلى الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ليكون هناك مهرجان قومي للأطفال والعرائس منفصل وقائم بذاته من العام القادم

وقالت إن الملتقي ضمن المهرجان سيكون عبارة عن تقديم 7 عروض مسرحية للأطفال ــ منهم عرض ” سنووايت ” المشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان ــ ، ثلاثة عروض للعرائس وهى “حنان في بحر المرجان” ، و “غابة الأذكياء” ، و “رحلة الزمن الجميل” ، وثلاثة عروض آخري بشرية وهى “رحلة في أعماق البحار” و “لعبة الحب” و “صائد العفاريت” ، كما ستقدم مسرحتين داخل مستشفي أبو الريش للأطفال وهي “الليلة الكبيرة” و “اللعبة الشقية ” .

