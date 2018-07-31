تفاصيل المشروع القومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان خلال 5 سنوات

الصاوي أحمدأكد عماد أبوحسين، النقيب العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن المشرع القومي الذى تقدمت به النقابة العامة لاستصلاح 2.5 مليون فدان، والذى أطلقت "الفلاح المصري"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تنفيذه على مدار 5 مراحل بواقع 500 ألف فدان فى كل مرحلة على 5 سنوات متتالية، لافتاً إلى

الصاوي أحمد

أكد عماد أبوحسين، النقيب العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن المشرع القومي الذى تقدمت به النقابة العامة لاستصلاح 2.5 مليون فدان، والذى أطلقت “الفلاح المصري”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تنفيذه على مدار 5 مراحل بواقع 500 ألف فدان فى كل مرحلة على 5 سنوات متتالية، لافتاً إلى أن كل مرحلة يستغرق تنفيذها عام.

وقال النقيب العام للفلاحين الزراعيين، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع الفلاح المصرى لاستصلاح 2.5 مليون فدان، لن يكلف الدولة أى أعباء مالية وسيساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب.

ويتضمن المشروع فى مرحلته الأولى زراعة 500 ألف فدان بالصحراء الغربية بين محافظتى البحيرة ومطروح، ويتم تقسيم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان والوحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياه، و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيوانى وداجنى، ويتم عمل بئر للرى لكل 100 فدان بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم فى كيان واحد.

وأضاف أن المشروع يعتمد فى المقام الأول على زراعة نوعين فقط من المحاصيل، وهما “شجرة الزيتون والتين الشوكي”، وشجرة الزيتون هى شجرة دائمة الخضرة ويصل ارتفاعها من 15 إلى 65 قدمًا “5-20” متر، وتعيش وتنتج براعم فى عمر يصل إلى 1800 سنه، وتلعب شجرة الزيتون دورًا هامًا لأنها تساعد على حماية التربة من التآكل وتزرع فى الأماكن الغير صالحة للمحاصيل الأخرى، ويعتمد نجاح بستان الزيتون على البيئة الطبيعية واختيار الحقول والأصناف وتطبيق تقنيات الزراعة المناسبة، وشجرة الزيتون مقاومة للجفاف.

أما بخصوص التين الشوكي، فإن زراعته لا تحتاج إلى مياه وهى فاكهة عالية فى القيمة الغذائية ويقوم عليها الكثير من الصناعات، مثل الجيلى والمربي.

وتشارك فى صناعة بعض مواد التجميل وتستخدم سيقانه كعلف للحيوانات، ويعتبر التين الشوكي من أهم المحاصيل التى تزرع فى الأراضى الجديدة لما لها من إنتاجية عالية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بجعل الزيتون أحد المحاصيل الزراعية الأساسية التى يرتكز عليها النشاط الزراعى، فضلاً عما يتصل به من صناعة الزيتون وعمليات التعبئة والتغليف لمنتجات الزيتون من زيتون المائدة وزيت الزيتون والأعلاف، فى إطار التوجه نحو إنشاء مجتمعات تنموية شاملة فى مناطق جديدة بهدف توسيع الحيز العمرانى لاستيعاب النمو السكانى وتخفيف التكدس فى الوادى الضيق، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب والخريجين.