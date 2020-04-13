تفاصيل المشروعات البحثية لطلاب المنازل والمصريين في الخارج (مستند)

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه على الفيس بوك عن موضوعات المشروعات البحثية للصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب "المنازل" و" المصريين في الخارج". واشار الوزير إلي أن طلاب الأول والثاني الثانوي "النظاميين" سيؤدون الإمتحانات…

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه على الفيس بوك عن موضوعات المشروعات البحثية للصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب “المنازل” و” المصريين في الخارج”.

واشار الوزير إلي أن طلاب الأول والثاني الثانوي “النظاميين” سيؤدون الإمتحانات إلكترونياً حسب الجداول المعلنة.

وتضمنت الضوابط والشروط التي نشرها الوزير

وحددت وزارة التربية والتعليم موضوعات التلوث البيئي والقضية السكانية ، للمشروعات البحثية لطلاب الصف الأول الثانوي .

إما الصف الثاني الثانوي الشعبة الادبية فحددتها وزارة التربية والتعليم في موضوعات ، التغيرات المناخية ، والتنمية المستدامة.

وشملت مشروعات الصف الثاني الثانوي للشعبة العلمية موضوعات الارض والفضاء ، والصحة.