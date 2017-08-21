تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى

محمد مجدي: قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، إن المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتي" يستهدف تغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.وأضاف أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بمساحات لا تقل عن 30 مترا في &nbs

محمد مجدي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، إن المرحلة الثانية من مشروع “جمعيتي” يستهدف تغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بمساحات لا تقل عن 30 مترا في جميع محافظات الجمهورية، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب، و توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى : شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة العامة والمصرية.

يذكر أن عدد المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل ضمن المرحلة الأولى، من المشروع بنظام القرض 2170 منفذا، و إجمالي المنافذ المفتتحة و المنافذ قيد التشغيل بنظام التمويل الذاتي حتى 1135 منفذا.

أما عن عدد المنافذ المطلوب افتتاحها بالمرحلة الثانية طبقا للخريطة الجغرافية والاحتياجات الفعلية لشركتي الجملة العامة و المصرية على مستوى مراكز محافظات الجمهورية فهو 1217 منفذا مستهدفا.

ويعد “جمعيتي” أحد مشروعات وزارة التموين و التجارة الداخلية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر والبنك الأهلي.

