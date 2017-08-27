تفاصيل المرحلة الثانية من بروتوكول طرح الأسماك بمنافذ القابضة الغذائية

محمد مجدى والصاوى أحمدحصلت «المال» على تفاصيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الزراعة والتموين، بشأن طرح الأسماك التى تقوم الأولى بتوريدها بأسعار مخفضة، بالمنافذ التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن المرحلة الثانية تشمل توريد 23

محمد مجدى والصاوى أحمد

حصلت «المال» على تفاصيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الزراعة والتموين، بشأن طرح الأسماك التى تقوم الأولى بتوريدها بأسعار مخفضة، بالمنافذ التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن المرحلة الثانية تشمل توريد 2300 طن لموسم 2017/ 2018، موضحة أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للقابضة الغذائية ستقوم بإعداد جدول زمنى بالفترات التى ترغب فى التسلم خلالها.

يذكر أن المرحلة الأولى من البروتوكول، خلال أبريل ومايو الماضيين، تم خلالها طرح ما يزيد على 22 طن يومياً، بإجمالى 1500 طن.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم بدء تسليم أولى دفعات المرحلة الثانية مطلع أكتوبر، وقالت إن وزارة الزراعة راعت تنفيذ المرحلة الثانية بالتزامن مع بدء الإنتاج من 3 مزارع، هى: برسيق فى البحيرة، والمنزلة فى الدقهلية، والزاوية فى كفر الشيخ.

وقامت وزارتا الزراعة، والتموين، بتوقيع بروتوكول تعاون فى أبريل الماضى، لطرح أسماك البلطى، والبورى، والمبروك، بأسعار مخفضة بنسبة وصلت إلى %35، لمواجهة ارتفاع الأسعار فى السوق الحرة.

وتعاود أسعار الأسماك ارتفاعاتها بشكل تدريجى خلال الفترة الحالية بالأسواق، وفى منافذ الشركة المصرية.

فى هذا السياق، أكد مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أن المطروح حالياً بمنافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك، هو توريدات من تجار الجملة، والأصناف المستوردة، وهو ما رفع الأسعار بشكل طفيف.

يشار إلى أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك يتبعها 26 فرعا، موزعة على مختلف أنحاء محافظتى القاهرة والجيزة.