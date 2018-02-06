تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة التكنولوجية فى بنى سويف الجديدة

❐ مفاوضات مع شركة عالمية لإنشاء مصنع لإنتاج كابلات الفايبرمحمود زكىكشف المهندس أشرف عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية بمدينة بنى سويف الجديدة ،عن تفاصيل مخطط تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية بالمدينة، والمتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالى.وقال إن الإنشاءات ستتم على 3 مراحل، موضحاً أن م

❐ مفاوضات مع شركة عالمية لإنشاء مصنع لإنتاج كابلات الفايبر

محمود زكى

كشف المهندس أشرف عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية بمدينة بنى سويف الجديدة ،عن تفاصيل مخطط تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية بالمدينة، والمتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالى.

وقال إن الإنشاءات ستتم على 3 مراحل، موضحاً أن مساحة المرحلة الأولى 52 فدانا، وتمثل النسبة البنائية بالمشروع حوالى %24.3 من إجمالى المساحة.

وأشار إلى أن تكلفة الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى تتجاوز 300 مليون جنيه، وتتضمن المرحلة العاجلة تنفيذ عدد 4 مبانى شركات، عبارة عن أرضى وأربعة طوابق، وأيضا 4 مبانى “كول سنتر”، إلى جانب مبنى للإبداع والتطوير، ومبانى للتدريب.

وأكد أن الجهاز أوشك على الانتهاء من المرحلة العاجلة، البالغ مساحتها حوالى 15 فدانا، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل نهاية العام الحالى.

كما أشار إلى أن من ضمن إنشاءات المرحلة العاجلة، مبنى لخدمة المواطنين على مساحة 1584 مترا، ومسجد، واستراحة، ووحدة صحية، وغرفة حراسة، ويتم حاليا توصيل خطوط الصرف الصحى.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تشمل جراج يستوعب 530 سيارة، ومبنى إدارى تجارى، على مساحة 1995 مترا.

وعلمت «المال»، أن وزارة الاتصالات تفاوض إحدى الشركات العالمية على إنشاء مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية “الفايبر أوبتك”، بمنطقة “بنى سويف”، وجار تحديد التكلفة الإنشائية، وحجم الإنتاج المتوقع.

يذكر أن الحكومة تخطط لإنشاء قرى ذكية فى 7 مدن، هى: برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال نوفمبر الماضى، عبر الفيديو كونفراس، المرحلة الأولى من منطقة بنى سويف، والسادات، لينضما بذلك لمنطقتى برج العرب، وأسيوط.