تفاصيل المؤتمر الطبي الأفريقي الأول بمشاركة 350 عارضًا

تستعرض بوابة “المال نيوز” فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، أحدث الوسائل التكنولوجية في المجالات الطبية المختلفة، وذلك من خلال المعرض المقام على هامش المؤتمر بمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة عارضة.

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية إن المؤتمر سيضع مصر على الطريق الصحيح نحو التحول إلى منصة رئيسية تعمل على نقل أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في المجالات الطبية المختلفة إلى القارة الأفريقية.

تنفيذ خطط الحكومات الأفريقية الخاصة بتطوير البنية التحتية

وأوضح أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول سيعزز من دور مصر الريادي على مستوى القارة وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة المصرية، بالإضافة إلى مساهمته في تنفيذ خطط الحكومات الأفريقية الخاصة بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن على مستوى أفريقيا، مضيفًا أن المؤتمر يجمع ممثلي الرعاية الصحية تحت سقف واحد ليوفر لهم بذلك فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات المعنية.

استضافة 2000 عضو من 102 دولة

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر والمعرض المُقام تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة” أكثر من 2000 عضو من أعضاء الوفود الممثلة للهيئات الطبية الحكومية، وكذلك الشخصيات البارزة والرواد في القطاع الصناعي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، قادمين من أكثر من 102 دولة.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية مستمرة

ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية مستمرة من خلال جلسات التدريبية يُقدم من خلالها محاضرات وتدريبات عملية وورش عمل، وتتناول تلك الجلسات أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع، وتتولى لجنة فنية تضم 29 مختص في مختلف القطاعات والمؤسسات الطبية الإسهام بشكل كبير في إعداد 18 مؤتمر طبي يتضمن 350 جلسة و20 ورشة عمل يتم عقدها خلال فعاليات المؤتمر المنعقد على مدار 3 أيام، حيث يشارك خبراء دوليين في المجال الطبي خبراتهم ومعرفتهم مع الحضور من دول متعددة.

جدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض يمثل بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقي بين الشركات العالمية العاملة بالمجال والجانب الأفريقي بشكل سنوي لتقوم الشركات العالمية من خلاله بعرض التكنولوجيا الحديثة في المجالات الطبية المختلفة.