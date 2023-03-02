تفاصيل المؤتمر الصحفي للدورة 24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي  

أقامت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للإعلان عن تفاصيل الدورة 24 من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 14 الي حتي 20 مارس الجاري.

في بداية المؤتمر رحب الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما بالحضور،موجها التحية والتقدير لكل القامات التى ترأست المهرجان،مثل المخرج الكبير هاشم النحاس .

عبدالجليل : إدارة المهرجان واجهت صعوبات نتيجة الأزمة الاقتصادية

جانب من الحضور

وقال عبدالجليل إن الدورة ال 24 لمهرجان الإسماعيلية واجهت العديد من الصعوبات، نتيجة الأزمة الاقتصادية ،ولكن استطاعت إدارة المهرجان بقيادة المونتيرة منار حسني والناقد عصام زكريا التغلب عليها .

وتوجه عبدالجليل بالشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لجهودها الكبيرة لإقامة هذه الدورة للمهرجان، ومن جانبها، رحبت المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما بالحضور .

منار حسني: وزارة الثقافة قدمت كل الدعم للمهرجان

وقالت حسني «إننا حصلنا علي كافة أشكال الدعم من وزارة الثقافة»، كما توجهت بخالص الشكر لكل من ساهم بدعم هذه الدورة وكافة الوزارات الداعمة للمهرجان.

وتحدث الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان عن الدورة الحالية للمهرجان متمنيا إقامة دورة ناجحة،مؤكدا أن التركيز خلال فترة العمل جاء علي انتقاء الأفلام الشيقة،التى تليق بطبيعة الجمهور المتابع للمهرجان.

وتوجه رئيس المهرجان بالشكر لفريق عمل المهرجان، خاصة فريق عمل المهرجان بالمركز القومي للسينما الجهة المنظمة للمهرجان.

وأضاف أنه من الناحية الفنية اعتمد المهرجان علي مجموعة من فرق العمل التي أثبتت كفاءتها، منهم الزملاء رامي المتولي ،رشا حسني ، أروي تاج الدين، وغيرهم .

عصام زكريا :التيمة الخاصة بالدورة 24 هي الأفلام العابرة للنوع

وأشار إلي أن التيمة الخاصة لهذا الدورة،هي الأفلام العابرة للنوع حيث تكسر هذة النوعية فكرة تصنيف الأفلام.

وتحدث زكريا عن الورش التي بدأت بالفعل قبل بداية المهرجان بالقاهرة والإسكندرية، مشيرا إلي أن هذه الدورة تركز علي روح الشباب، ومشاركة الطلبة من مختلف الجهات بالمهرجان.

الناقد عصام زكريارئيس المهرجان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة والمونتيرة منار حسنى رئيس المركز القومى للسينما

وعن تكريمات هذه الدورة، قال زكريا إنه يتم الحرص دائما علي تكريم النقاد، حيث يلعبون دوراً هاما بمختلف الدول في المجال الفني والثقافي.

وأضاف أن دورة هذا العام تتضمن برنامج الأفلام القصيرة جدا ،وهي أفلام مدتها دقيقة ودقيقتين ،ويشارك خلالها مجموعة منتقاة من أفلام مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا.

وأكد أن دورة هذا العام سيتم خلالها ترميم مجموعة من الأفلام ، حيث نسعي دائما لجعل ترميم الأفلام ركن أساسي من برنامج المهرجان.

وأكد زكريا أن طبيعة المهرجان لا تسعي إلي تقديم عروض أولي، حيث كان اهتمامنا أثناء اختيار الأفلام جودتها وليس كونها أفلام عرض .

جانب من الحاضرين فى المؤتمر

وأشار زكريا إلي أن العروض الخارجية جزءا من مهرجان الإسماعيلية، فمنذ بداية نشأتة ونسعي دائما للتنسيق مع المحافظة لإتاحة أماكن يتم تخصيصها للجمهور، ويتم فيها عرض أفلام المهرجان حيث بدأت بالفعل حالياً عروض الأفلام، بمكتبة مصر بالإسماعيلية، ينظمها ويشرف عليها فريق المتطوعين من أهالي المحافظة المشاركين بتنظيم المهرجان.

وتشارك بدورة هذا العام في المهرجان كل من دول أوكرانيا، اليابان، البرازيل،وبلجيكا وفرنسا والسودان وجنوب إفريقيا وفنلندا وبيرو وإسبانيا وبولندا والدنمارك وروسيا والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب وليتوانيا ومنغوليا والعراق وسوريا واليونان والهند والمكسيك وانجلترا ونيجيريا و سويسرا والأردن وبيلاروسيا وكوستاريكا وتشيلي وفلسطين وألمانيا ولبنان،الأرجنتين، إيطاليا ،كرواتيا ،الجزائر ، المجر هولندا ، الصين ، ماليزيا ،كندا ،أرمينيا ،قرجيزستان، بلغاريا.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان،من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة، المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991 .