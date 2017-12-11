تفاصيل المؤتمر الصحفي بين السيسي وبوتين

توقيع الاتفاق النهائي لإنشاء محطة الضبعة النووية منطقة صناعية مشتركة باستثمارات 7 مليارات دولار توقيع بورتوكول حكومي اولا شرط استئناف الرحلات المباشرة من موسك تعاون عسكري لمنع انتقال الإرهابيين من الدول غير المستقرة روسيا مستعدة لتلبية كل احتياجات مصر من الحبوب





توقيع الاتفاق النهائي لإنشاء محطة الضبعة النووية





منطقة صناعية مشتركة باستثمارات 7 مليارات دولار





توقيع بورتوكول حكومي اولا شرط استئناف الرحلات المباشرة من موسك





تعاون عسكري لمنع انتقال الإرهابيين من الدول غير المستقرة





روسيا مستعدة لتلبية كل احتياجات مصر من الحبوب





التبادل التجاري بين البلدين يقفز لأكثر من 4 مليارات دولار في 9 شهور

المال – خاص

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، توقيع الاتفاقية النهائية لإنشاء محطة الضبعة النووية، وتزويدها بالوقود النووي، على هامش زيارة بوتين للقاهرة.

واستهل الرئيسان المؤتمر الصحفي بين البلدين، بتوقيع الاتفاقية النهائية لإنشاء المحطة النووية.

وبدأ السيسي المؤتمر بالتأكيد على أن العلاقات التي تجمع بين البلدين تتسم بالقوة والاستمرارية، مستعرضا تاريخ العلاقات منذ التعاون في إنشاء السد العالي ومجمع الحديد والصلب، وصولا إلى إنشاء المحطة النووية المصرية في مدينة الضبعة، مشيرا إلى أن مصر تشهد علامات وثيقة على التحالف الإستراتيجي مع الجانب الروسي.

وأضاف: “لقد وضع البلدان على مدار العقود الماضية أساس العلاقات المتميزة بينهما، وجرى اليوم التباحث حول دفع العلاقات سواء تلك المتعلقة بالتصنيع المشترك أو الأمن الغذائي أو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، أو جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال إقامة منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس، وقد اتفقنا على تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة تلك الملفات وتسوية أي عقابات تواجه الانتهاء من المشروعات التي اتفقنا عليها”.

وأشار إلى تعاون مصر وروسيا لتأمين مستقبل أفضل للشعبين، موضحا أن التنسيق يمتد ليشمل القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وفي هذا السياق تطرق الرئيسان إلى الأوضاع التي شهدتها القضية الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية، على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس، والتداعيات الخطيرة لهذا القرار.

وأثنى السيسي على الدور الروسي وجهوده لتسوية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المناقشات أولت أيضا اهتماما كبيرة بالأوضاع في سوريا وليبيا.

وأكد الرئيس المصري اتفاق رؤى البلدين حول سوريا على استمرار العمل المشترك لإيجاد تسوية سياسية للحرب، وتناولت الجهود الناجحة التي أفضت إلى إنشاء وفد موحد للمعارضة السورية، ودعم المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي في سوريا، مضيفا: “وفي ليبيا تؤكد مصر أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتجنب أي فراغ أمني أو سياسي وستواصل دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة هناك، ومن أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية”.

وقال السيسي: “كما اتفقنا على أهمية تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، خاصة فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى، وأكدنا كذلك ضرورة منع الدول من مرور هؤلاء عبر أراضيهم وتبادل المعلومات في هذا الشأن”.



من جانبه، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى إجراء محادثات بناءة جدا، وتحديد الخطوط للعمل المشترك في المستقبل، وبحث القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية والإقليمية، مؤكدا أن روسيا كانت دوما تولي اهتماما كبيرا لتعزيز الصداقة والتعاون مع مصر التي تمثل الشريك القديم والموثوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن التعاون الثنائي يكتسب ديناميكية جديدة، مرجعا الفضل في ذلك إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مضيفا: واليوم شددنا على أنه خلال فترة الأشهر التسعة الماضية تم تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري إلى النصف ليفوق 4 مليارات دولار، وشددنا على أهمية مواصلة المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ومنطقة اوراسيا، وأولينا اهتماما خاصا للتعاون المشترك في مجال الطاقة، وأيضا مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر.

وأضاف: “وبعد تنفيذ هذا المشروع ستحصل مصر ليس فقط على المحطة النووية، وإنما على أحدث تكنولوجيا في هذا الشأن وهي الأكثر أمانا في العالم، كما بحثنا إنشاء المنطقة الصناعية في مصر، وننطلق من أن مثل هذه المنطقة ستكون أكبر مركز بالمنطقة لإنتاج وتصدير المنتجات الروسية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ إن الشركات الروسية الكبرى أبدت اهتمامها بالاندماج في هذا المشروع، ونتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع إلى 7 مليارات دولار”.

وتابع الرئيس الروسي: “وبحثنا التعاون في مجال الصناعة، إذ أن مصر من أكبر زبائن روسيا في شراء القمح، وخلال ثلاث ارباع السنة الحالي تم امدادها بـ 5,5 مليون طن من الأقماح، وسنواصل تلبية كافة احتياجات مصر من الحبوب الروسية، واتفقنا على توسيع التعاون العسكري الفني بين البلدين، من اجل تعزيز القدرات للقوات المسلحة المصرية فيما يخص مكافحة الارهاب، وبطبيعة الحال ناقشنا موضوع السياحة، وكما تعلمون بعد سقوط طائرة روسية فوق سيناء قبل عامين توقفت الرحلات المشتركة بين البلدين، وخلال هذه الفترة فإن الجانب المصري بذل جهودا جبارة لرفع مستوى الامن في المطارات، وناقشنا مع الرئيس المصري تسلسلية الإجراءات اللازمة لاستئناف الطيران المباشر”.

وأوضح أن وكالة الأمن الروسي قدمت تقريرا يفيد باستعداد مصر لإعادة الرحلات بين البلدين، لكنه أكد ضرورة توقيع بروتوكول حكومي في هذا الشأن في القريب العاجل، كما جرى التباحث حول القضايا الإقليمية، خاصة أن المواقف الروسية والمصرية متقاربة بشكل كبير حول تلك القضايا، لافتا إلى أنه كشف للرئيس المصري نتائج زيارته لسوريا مؤخرا.

وقال بوتين: “اقتربنا بدعم من سلاح الجو الروسي من التحرير الكامل للأراضي السورية من الإرهابيين، وأعتقد أن الأهداف التي كان لابد أن نحلها عبر الجيش الروسي قد تم تحقيقها بشكل عام، واتفقنا مع الرئيس السيسي على تعزيز التنسيق لتحقيق الحل السياسي في روسيا، وأشكر الجانب المصري لدعمه المبادرة الروسية الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تم في موسكو كما نخطط لتحقيق المشاركة في أعمالها لكل أطراف المعارضة الروسية”.

وأشار إلى أن روسيا ومصر معنيتان بتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، واستعادة سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مثمنا الموقف المصري البناء من التسوية الشرق أوسطية بين إسرائيل وفلسطين، وجهود مصر فيما يخص المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وتدعم روسيا كل القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية، مضيفا: “نحن نرى أن كل الخطوات التي من شأنها أن تستبق نتائج المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين عديمة الجدوى، وتزعزع الاستقرار وتؤدي إلى مزيد من التدهور”.