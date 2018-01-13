تفاصيل المؤتمر الدولي للأزهر عن القدس

يعقد الأزهر الشريف مؤتمرًا دوليًا بعنوان: مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين 17-18 يناير الجاري، وفق بيانويجمع المؤتمر المهتمين بقضية المسجد الأقصى و القدس الشريف وكل محبي السلام من جميع أنحاء العالم؛ لبحث آليات عملية وأساليب جديدة تنتصر لكرامة الفلسطينيين

يعقد الأزهر الشريف مؤتمرًا دوليًا بعنوان: مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين 17-18 يناير الجاري، وفق بيان

ويجمع المؤتمر المهتمين بقضية المسجد الأقصى و القدس الشريف وكل محبي السلام من جميع أنحاء العالم؛ لبحث آليات عملية وأساليب جديدة تنتصر لكرامة الفلسطينيين، وتحمي أرضهم، وتحفظ هوية المقدسات الدينية، وتصد الغطرسة الصهيونية التي تتحدى كل القَرارات الدولية، وتستفز مشاعر أكثر من أربعة مليارات من المسلمين والمسيحيين حول العالم.



محاور المؤتمر







المحور الأول: الهوية العربية للقدس ورسالتها





1- الوضع التاريخي والحاضر

2- المكانة الدينية والعالمية للقدس

3- القدس وحضارتها

4- أثر تغيير الهويَّة في إشاعة الكراهية

5- تفنيد الدعاوى الصهيونية حول القدس وفلسطين



المحور الثاني: استعادة الوعي.. القدس عاصمةً لدولة فلسطين





1- الدور الثقافي والتربوي

2- الدور السياسي

3- الدور القانوني والدولي

4- الدور الإعلامي



المحور الثالث: المسؤولية العربية والدولية تجاه القدس





1- آليات دعم تحرير القدس والحفاظ على مقدساتها

2- مسؤولية المؤسسات الدينية

3- مسؤولية المنظمات الدولية

4- مسؤولية المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني العالمي

5- مسؤولية الإعلام العربي والدولي

