تفاصيل المؤتمر الأول لأمن المعلومات

المال ـ خاص:تستعد شركة «ASC» للاستشارات الأمنية، تنظيم أول مؤتمر فى مجال أمن المعلومات، على مدار يومى 24 و25 سبتمبر المقبل تحت عنوان «أمن المعلومات والاقتصاد الرقمى وجهان لعملة واحدة».وكشف أحمد بهاء، نائب رئيس الشركة، عن دعوة 300 متخصص مصرى، وعربى، فى حلول الأمن السيبرانى

المال ـ خاص:

تستعد شركة «ASC» للاستشارات الأمنية، تنظيم أول مؤتمر فى مجال أمن المعلومات، على مدار يومى 24 و25 سبتمبر المقبل تحت عنوان «أمن المعلومات والاقتصاد الرقمى وجهان لعملة واحدة».

وكشف أحمد بهاء، نائب رئيس الشركة، عن دعوة 300 متخصص مصرى، وعربى، فى حلول الأمن السيبرانى للمشاركة بفعاليات المؤتمر، بينهم شريف هاشم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ورئيس المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وروضة الأمير ممثلة المكتب العربى الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات.

وأوضح بهاء لـ«المال»، أن هناك 8 جلسات لرؤساء الشركات والمديرين التنفيذين، للقطاعات الحيوية، للتوعية بالتهديدات الإلكترونية وتقنيات مواجهتها، مع استعراض التجارب العالمية الناجحة، مؤكدا أن المؤتمر يتماشى مع توجهات وزارة الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بعد توقيع الأولى مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة «فيزا»، العالمية لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمعاملات المالية الألكترونية.

وقال إنه يتضمن أيضاً عقد «Arab Security Cyber Wargames Championship »، وهى عبارة عن مجموعة تحديات يتنافس خلالها 10 فرق، يتكون الواحد من 2 إلى 5 أفراد، ويحصل صاحب المركز الأول على جوائز مادية جار تحديد قيمتها.

وأضاف أن لجنة بحثية يرأسها جمال درويش، رئيس قطاع المعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، تتولى خلال اليوم الثانى من المؤتمر تقييم الأوراق البحثية المقدمة فى مجال أمن المعلومات، وتقوم الشركة بإصدار كتيب قبل نهاية العام الحالى بأسماء الأبحاث المنشورة.

وتابع: «يشهد اليوم الثانى أيضا تنظيم ورش عمل تسلط الضوء على أحدث الأنظمة الهجومية المستخدمة على مستوى المواقع الإلكترونية، وتطبيقات المحمول. يذكر أن ASC تأسست عام 2007، وهى الموزع الحصرى لمنتجات شركة «EC council» الأمريكية، لحلول أمن المعلومات فى مصر، ولديها شراكات مع المعهد المصرفى، والشركة المصرية للاتصالات، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، ونيوهريزون.