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تفاصيل القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة 2021

تضمنت الصور المتداولة الكود السري للطالب
جهاد سالم 1:27 م, السبت, 10 يوليو 21 1:27 م, السبت, 10 يوليو 21

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ألقت قوات الشرطة القبض على طالب بمحافظة الغربية متورط في تصوير وتسريب امتحان مادة اللغة العربية للشعبة العلمية بامتحانات الثانوية العامة 2021.

وقام الطالب المتهم بتصوير أوراق بوكليت اللغة العربية للثانوية العامة في محافظة الغربية، ونشرها على تطبيق “تليجرام”.

وخلال 10 دقائق من تداول صور امتحان اللغة العربية، تم رصد الطالب والتعرف على هويته، حيث تضمنت الصور المتداولة الكود السري للطالب.

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جدير بالذكر أنه طبقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن عقوبة الطالب تصل إلي الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عاميبن مع الرسوب في كل المواد هذا العام.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تيلجرام صورا لامتحان مادة اللغة العربية للشعبة العلمية خلال أقل من ساعة من بدء الامتحانات.

ويودي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية اليوم امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2021.

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بقلم جهاد سالم

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