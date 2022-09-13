تفاصيل القبض على لصوص المصانع في القاهرة

رصدت أجهزة الأمن ما تداول صورة عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لشخص مكبل اليدين، تحت عنوان “ضبط حرامية المصانع”، بدائرة قسم شرطة البساتين في محافظة القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تقابلت مع صاحب مصنع لتشغيل المعادن.

وقال إنه بتاريخ 10 الجاري تمكن الأهالي من الإمساك بشخص أثناء شروعه في سرقة بعض القطع النحاسية، محملة على إحدى السيارات أثناء توقفها أمام المصنع ملكه، واعتدوا عليه بالضرب وصرفه.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام في محافظة القاهرة، وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بالشروع في سرقة القطع النحاسية المحملة على سيارة المصنع بأسلوب “المغافلة”.

وأمكن ضبطه بمعرفة الأهالي، واعتدى عليه دون إحداث إصابات وصرفه عقب ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.