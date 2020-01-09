تفاصيل الفائدة على الشهادات الثلاثية ببنكي الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة عليها

قرر بنكا الأهلي المصري ومصر خفض الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بواقع 1% لتسجل 12% بدلا من 13% استباقًا لاجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له يوم 16 يناير.

وكان من المقرر انعقاد اللجنة نهاية ديسمبر الماضي إلا أن البنك المركزي قرر تأجيل الاجتماع ليوم الخميس 16 يناير انتظارًا لتشكيل مجلس الإدارة الجديد والذي صدر قرار بتشكيله من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه تم تخفيض الفائدة بواقع 1% على الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات ثابتة العائد ليصبح 12% للعائد الشهري و12.25% للعائد ربع السنوي .

بينما قال مصدر بخدمة العملاء ببنك مصر، إن الفائدة انخفضت على شهادة القمة الثلاثية ثابتة العائد ليصبح 12% يصرف شهريًا بدلا من 13%.

ويأتي قرار خفض الفائدة تزامنًا مع إعلان مستويات التضخم بنهاية ديسمبر الماضي والتي رغم ارتفاعها مازالت ضمن إطار مستهدفات البنك المركزي المصري والمحددة بـ9% بزيادة أو نقصان 3% بنهاية

مستويات التضخم

سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي معدلا سنويًا نسبته 2.4% بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 2.1% بنهاية نوفمبر 2019.

وقال البنك المركزي إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل 0.1% في نوفمبر من نفس العام .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلا سالبًا بلغ 0.2% في ديسمبر 2019 مقابل معدلا سالبًا بلغ 0.3% في نوفمبر، ونحو 3.4% في ذات الشهر من العام 2018 .

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.1% في ديسمبر 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر 2019 .

وفي هذا الإطار أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم العام جاءت متفقة مع توقعات البنك المركزي، موضحًا أن ارتفاع التضخم العام أمر طبيعي ناتج عن التأثير السلبي القوي لفترة الأساس بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي .

ولفت الجهاز في بيان اليوم إلى أن أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت بنسبة (2.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%).

بينما انخفضت أسعــار مجموعة الزيوت والدهون بنسبــة (- 6.3%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية انخفضت بنسبة (- 6.8%), مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (- 2.0%).