تفاصيل العقود الاقتصادية لقناة السويس مع الإمارات والصين

نصر: العقود الموقعة نتيجة خطة عمل الوزارة والمنطقة الاقتصادية للقناة

مميش: العقود الجديد جديدة ترفع من تصنيف المنطقة عالمياً

40 مليار دولار استثمارات المشروعات الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

توفير مليون فرصة عمل للشباب المصري.. وتدريب العمالة الفنية بمعايير عالمية



المال- خاص

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 6 عقود مع مستثمرين لتطوير وتنمية المنطقتين الشمالية والجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما بين مطورين مصريين وأجانب، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجاءت هذه العقود نتيجة التعاون الدائم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأكد الفريق مهاب مميش، أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومي المصري وكذلك الاقتصاد العالمي، كما أنه يساهم في توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر الواعد والذي يعتبر أمل ومستقبل مصر، مشيرا إلى دور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى جذب المستثمرين فى مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأشار إلى أن هناك عقود فعلية بين المنطقة الاقتصادية وكبرى الشركات والمستثمرين العالميين والمحليين، يتم توقيعها والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى 40 مليار دولار.

وأوضح الفريق مميش أن جميع العاملين بالمنطقة الاقتصادية يعملون ليلاً ونهاراً لخدمة وإنجاز المشروع بتوقيتات غير مسبوقة، وذلك تبعاً لتوجيهات القيادة السياسية في إنهاء المشروعات في المدة المحددة لها، والتي يتم تسليم البعض منها خلال يونيو 2018 المقبل.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلى الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن مشروع التنمية في منطقة القناة هو من مشروعات القيمة المضافة والقائم على عبقرية الموقع والذي من المخطط له إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن كل ذلك يتحقق فور تنفيذ الأعمال على أرض الواقع بعد توقيع عقود اليوم وخاصة تلك مع مجموعة موانئ دبي العالمية في تأسيس شركة للتنمية الرئيسية لتطوير 95 كيلومتر مربع بالعين السخنة مما يساهم في خلق مجتمع صناعي عمراني متكامل، وكذلك التعاون مع تحالف بولاريس للتطوير الصناعى لمساحة 5,5 مليون متر مربع في العين السخنة أيضاً، حيث يستهدف المشروع جذب استثمارات تبلغ 3,5 مليار دولار وتوفير ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل ، منها 40 ألف فرصة عمل مباشرة.

ولفت الفريق مميش إلى تشغيل مصنع للحديد بالمنطقة في ديسمبر المقبل، لإنتاج 2.3 مليون طن سنوياً، والذي يقام على مساحة 430 ألف متر، ويتضمن محطة محولات كهرباء بطاقة 100 ميجاوات، كما يستهدف تشغيل حوالي 6 آلاف عامل.

وأشار الفريق إلى العقد الموقع مع شركة “شاينا كوسكو” للاستثمار في المستودعات الجمركية العالمية في منطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة على مساحة 130 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 25 مليون دولار تتيح أكثر من 200 فرصة عمل مباشر.

وعن منطقة شرق بورسعيد الجديدة، أكد الفريق مهاب مميش أنه تم توقيع عقد لتنمية وتطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد مع شركة بورسعيد للتنمية أحد المطورين الصناعيين المحليين، لتتولى الشركة مهمة التنمية والتطوير وأعمال التسويق والإدارة للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة إجمالية قدرها 16 مليون مترا مربعا على أن تكون المرحلة الأولى جاهزة لاستقبال المستثمرين منتصف العام المقبل، كما تم توقيع عقد باستثمارات 1.6 مليون دولار مع شركة AOS الإماراتية لإنشاء مشروع صناعي لوجستي للحبوب والغلال والسلع التموينية الاستراتيجية في شرق بورسعيد.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن العقود الموقعة نتيجة التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال خطة عمل لتشجيع الاستثمار في المنطقة من خلال تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لاقامة عدد من المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب.

وذكرت الوزيرة، أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.

وأوضحت الوزيرة، أن الجولات الخارجية التى قامت بها خلال الفترة الماضية ومنها الجولة الاسيوية مع الفريق مهاب مميش، ساهم فى جذب المستثمرين للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية للقناة.