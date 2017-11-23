تفاصيل العرض الراقص الصيني الأول في أوبرا القاهرة والإسكندرية

ولاء البري عقدت دار الاوبرا المصرية اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع سفارة الصين والمركز الثقافى الصينى بالقاهرة، وفق بيان. وكشف المؤتمر تفاصيل العرض الدرامى الراقص " القناة الكبيرة " لفرقة الأوبرا والمسرح والدراما بمعهد…

ولاء البري

عقدت دار الاوبرا المصرية اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع سفارة الصين والمركز الثقافى الصينى بالقاهرة، وفق بيان.

وكشف المؤتمر تفاصيل العرض الدرامى الراقص ” القناة الكبيرة ” لفرقة الأوبرا والمسرح والدراما بمعهد هانغتشو الذى يقام بأوبرا القاهرة والاسكندرية فى الثامنة مساء الثلاثاء 28 نوفمبر المقبل على المسرح الكبير ومساء الخميس 30 نوفمبر المقبل على مسرح سيد درويش.

وحضر المؤتمر الصحفي، الدكتور مجدى صابر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وتانغ شيو فان المستشار الثقافى للسفارة الصينية ومدير المركز الثقافى الصينى بالقاهرة ، تسوى وي مخرجة العرض، تشو كه وتسنغ كاي بطلى العرض .

وتعد مصر هى أول دولة عربية يقام بها العرض وثالث الدول المستضيفة على المستوى العالمى.

من جانبها أعلنت تسوى وى مخرجة العرض سعادتها لتحقيق الحلم بتقديم العرض فى دار الأوبرا وعلى أرض مصر خاصة بعد نجاح القناة الكبيرة فى تحقيق أحد آمال الشعب الصينى المتمثلة فى حصولها على جائزة اليونسكو للتراث عام 2014.

وقالت إن العرض يضم 4 مشاهد هى حفر القناة ، الازدهار ، النسيان ولقاء مع القناة الكبيرة ويؤديهم 60 عارض وعارضة حيث تجسد بطلة العرض دور القناة ويمثل البطل دور الانسان وتفاعله معها من خلال القاء الضوء على التراث الحضارى لمنطقة القناة الكبيرة التى تقع شرق الصين وتعد رابطة سياسية واقتصادية وحضارية.

ويستعرض العرض الراقص، المعتقدات الثقافية الجادة لسكانها بأسلوب يجمع العديد من وسائل التعبير كالموسيقى والغناء والدراما والتابلوهات الراقصة بالإضافة إلى الإضاءة والديكور فى صورة متكاملة تمزج الأساليب الحديثة بالتقليدية لتنتج محتوى فنى مبتكر يهدف إلى تقديم التحية للحضارة الانسانية بشكل عام

