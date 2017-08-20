تفاصيل الشراكة مع موانئ دبى

بنسب مساهمة %51 للهيئة الاقتصادية و%49 للشركة الإماراتية 3 أشهر للانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة..وحصة الحكومة عينية مميش: نستهدف إقامة 11مشروعا صناعيا ولوجيستيا ضمن خطة العملكتبت – نادية صابر وأمانى العزازى: كشف الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة ق

بنسب مساهمة %51 للهيئة الاقتصادية و%49 للشركة الإماراتية



3 أشهر للانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة..وحصة الحكومة عينية

مميش: نستهدف إقامة 11مشروعا صناعيا ولوجيستيا ضمن خطة العمل





كتبت – نادية صابر وأمانى العزازى:

كشف الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس أن اتفاق الشراكة الذى وقعته الهيئة مع شركة موانئ دبى العالمية، لإنشاء شركة التنمية الرئيسية للمنطقة يتضمن استغلال 90 كيلو مترا مربعا،كظهير لميناء العين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات لوجيستية.

وقال الفريق مميش لـ«المال»: إن حصة الهيئة فى رأسمال الشركة الجديدة تبلغ %51، مقابل %49 لـ«موانئ دبى»، لافتا إلى أن شكل مساهمة الهيئة فى الشركة الجديدة سيكون قاصرا على الشراكة بالأرض، وستتولى موانئ دبى ضخ الاستثمارات اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ولوجستيه.

تعتبر الشركة الجديدة أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذى سمح للقطاع الخاص بالدخول فى شراكة مع الهيئة الاقتصادية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية.

وأكد «مميش» أن الهيئة الاقتصادية ستبدأ إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فى غضون 3 أشهر، وفقا للإجراءات القانونية، والقواعد التى تضمن حقوق الطرفين، وفى ظل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الذى أعطى للهيئة صلاحيات تأسيس عدة شركات تنمية رئيسية، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذى أعطى سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

يذكر أن موانئ دبى العالمية (DP World)، واحدة من أكبر مشغلى الموانئ فى العالم، وهى شركة متفرعة عن شركة دبى العالمية – الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبى – بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسست شركة دبى العالمية رسميا عام 1999، وهى متخصصة فى مجال المواصلات البحرية والبرية والجوية والخدمات اللوجيستية، المتعلقة بتلك القطاعات، ويعمل بها 97000 موظف حول العالم.

وتدير موانئ دبى حاليا عدة موانئ حول العالم، كما أن لها مقرات إدارة لوجيستية فى لندن والإمارات.

أضاف «مميش» أن وجود موانئ دبى فى مصر منذ عام 2008، ومالها من حق امتياز فى ميناء السخنة، يمكنها من تعظيم دورها فى جلب المواد الخام، وتصدير المنتجات الخاصة بالمشروعات الصناعية الجديدة، وأوضح أن لدى موانئ دبى خطة طموح لتطوير ميناء السخنة، والاستثمار فى مشروعات تحقق قيمة مضافة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وافق الأسبوع الماضى، على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومجموعة موانئ دبى العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات بمنطقة قناة السويس، مؤكداً أن الحكومة ستقدم جميع أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت.

وتوقع «مميش» أن يمتد نشاط الشركة الجديدة فى تنمية الاستثمارات، واقامة مشروعات صناعية ولوجستية، إلى كل المناطق داخل مصر، وألا يقتصر نشاطها على منطقة قناة السويس.

ولفت إلى أن الشركة المزمع تأسيسها وضعت خطة عمل استراتيجية شملت تحديد 11 صناعة، تستهدف إقامتها بعد دراسات جدوى قامت بها لتلبية احتياجات التنمية، وتلبى رغبة موانئ دبى فى توسيع حجم أعمالها بمصر، بعد أن استنفذت الأخيرة مساحة 75 كيلو مترا مربعا، تمارس عليها أنشطتها الاستثمارية بدبى.