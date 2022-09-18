تفاصيل الساعات الأخيرة قبل موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية

يُسجى جثمان الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي تُوفيت منذ أكثر من أسبوع، عن عمر يناهر الـ 96 عاما، اليوم الأحد وذلك لليوم الرابع على التوالي في قاعة ويستمنستر.

وستشهد جميع أرجاء المملكة المتحدة اليوم دقيقة حدادا، وتحديدا في تمام الساعة 20:00 ، حيث سيكون بمقدور جميع الأشخاص الالتزام بدقيقة الحداد في منازلهم أو في الشارع أو حتى في أي مكان عام.

وغدا الإثنين سُينقل نعش الملكة الراحلة في جنازة رسمية إلى دير ويستمنستر في تمام الساعة 10:44، وستبدأ الجنازة رسميا في تمام الساعة 11:00.، على أن يكون هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة المتحدة.

وسيشارك في الجنازة سياسيون بريطانيون ورؤساء وقادة دول من أنحاء العالم في الجنازة.

ثم يُنقل النعش إلى ويلينجتون آرتش، ومنها إلى ويندسور.

وأخيرا يُنقل النعش إلى كنيسة سانت جورج في كنيسة ويندسور، حيث ستقام الصلوات على روح الملكة الراحلة.

جدير بالذكر أن إليزابيث الثانية هي صاحبة أطول فترة حُكم في تاريخ المملكة المتحدة.

وكان مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، قد أعلن من قصر سانت جيمس، السبت قبل الماضي تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا.

وتعهد الملك الجديد 73 عاما، بخدمة الأمة “بالولاء والاحترام والمحبة”، في أول خطاب يوجهه للأمة كملك.