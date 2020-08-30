تفاصيل الرسوم الجمركية على سيارة ياسمين صبري «رولز رويس» (صور)

تمتعت سيارة ياسمين صبري رولز رويس بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية عليها.

أعلنت صفحة فرسان الجمارك تفاصيل الرسوم الجمركية لسيارة ياسمين صبري، رولز رويس الإنجليزية المنشأ، بعد أن شهدت مناصات التواصل الاجتماعى تداول صور للسيارة وشهادة الإعفاء الجمركي لها على مدار الساعات الماضية.

البيان الجمركي عن سيارة ياسمين صبري رولز رويس

قالت الصفحة فى بيان لها إنه بخصوص ما تم نشره عن إخطار المرور الخاص بسيارة السيدة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري والمعروفة إعلاميًا بـ “ياسمين صبري” فإنها توضح أن السيارة تم تسجيل البيان الجمركى برقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس 2020.

وطبقا للمعاينة فإن سيارة ياسمين صبري جاءت تابعة للماركه رولز رويس داون الإنجليزية المنشأ موديل 2020.

وتأتى رولز رويس مدعومة بمحرك 5600 سى سى مكون من 12 سلندر تم شحنها من ميناء ليماسول بدولة قبرص.

الجمارك تطبيق زيرو جمارك على سيارة ياسمين صبري رولز رويس

قالت صفحة فرسان الجمارك فى بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أن سيارة ياسمين صبرى رولز رويس طبق عليها الإعفاء الجمركي.

وأشارت الصفحة إلى أنه تم تقديم شهادة اليورو 1 رقم 353199 والتى توضح أن السيارة أوروبية المنشا.

وتهدف الشهادة إلى تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية على كافة السيارات الورادة من الاتحاد الأوروبى لإعفائها من الجمارك. رولز رويس

وتنص الاتفاقية على إعفاء السيارات الأوروبية ذات المنشأ الأوربى منذ يناير 2019، والتى ساهمت فى تراجع أسعار الماركات الأوروبية المنشأ.

ويذكر أن تطبيق الشراكة الأوروبية ساهم فى هبوط السيارات الأوروبية المنشأ بنسبة تتراوح ما بين 2.6% إلى 32% تقريبًا.

وتخض السيارات المدعومة بمحرك أعلى من 2000 سى سى المستوردة من خارج دول الإتحاد الأوروبى للرسوم الجمركة التالية :

135٪ ضريبة الوارد

8.5٪ رسم تنمية

30٪ ضريبة جدول

14٪ ضريبة قيمة مضافة

ماهى قيمة الرسوم الجمركية على سيارة ياسمين صبري رولز رويس؟

قالت صفحة فرسان الجمارك إن اجمالي الرسوم المسددة عن سيارة ياسمين صبرى الجديدة بلغت 3.72 مليون جنيه تقريبًا بعد تطبيق زيرو جمارك.

وأوضحت الصفحة أنه بعد تطبيق زيرو جمارك اصبحت السياره معفية من ضريبه الوارد بالكامل.

وافصحت الصفحة عن مبلغ الإعفاء بعد تطبيق زيرو جمارك والذى بلغ 8.31 مليون جنيه.

ودفعت سيارة ياسمين صبرى الجديدة رسم تنميو بنسبة 8.5%، بقيمة 519.7 ألف جنيه تقريبًا.

كما دفعت السيارة للجمارك ضريبة جدول وقيمة مضافة بقيمة 3.2 مليون جنيه.

كما دفعت السيارة رسوم إضافية بقيمة 285,20 جنيه.