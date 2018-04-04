تفاصيل الدورة 20 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

أحمد حمديأقيم مساء اليوم المؤتمر الصحفي للدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة الذي يقام في الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري لعام 2018.وحضر المؤتمر رئيس المركز القومي للسينما دكتور خالد عبدالجليل ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا والعديد من الشخصيات الإعلامية.وتم

أحمد حمدي

أقيم مساء اليوم المؤتمر الصحفي للدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة الذي يقام في الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري لعام 2018.

وحضر المؤتمر رئيس المركز القومي للسينما دكتور خالد عبدالجليل ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا والعديد من الشخصيات الإعلامية.

وتم الإعلان عن بعض تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية اليوم الأربعاء.

وتقدم للمشاركة في المهرجان هذا العام أكثر من 1500 فيلم من 93 دولة، وتم الاستقرار من المهرجان على مشاركة 62 فيلما منها من 48 دولة.