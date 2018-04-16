تفاصيل الدعم الموجه لترفيق المناطق الصناعية في العام المالي الجديد

أحمد اللاهونى :تستهدف الحكومة توفير نحو 3 مليارات جنيه لهيئة التنمية الصناعية، لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى توفير الأراضى للمستثمرين لتكون جاهزة بالتراخيص. وذكر البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة، أن إجمالى ما تم تدبيره لترفيق المناطق

أحمد اللاهونى :

تستهدف الحكومة توفير نحو 3 مليارات جنيه لهيئة التنمية الصناعية، لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى توفير الأراضى للمستثمرين لتكون جاهزة بالتراخيص.

وذكر البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة، أن إجمالى ما تم تدبيره لترفيق المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة خلال السنوات السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2016/2017 بلغ نحو 6.1 مليار جنيه .

واستحوذت محافظة بنى سويف بمفردها على 723 مليون جنيه و300 ألف، و183 مليونًا و500 ألف للمنيا، و423 مليونا و500 ألف لأسيوط، 217 مليونا و500 ألف لسوهاج، و220 مليونا و200 ألف للفيوم، و159 مليونا للمنوفية، و95 مليونا و800ألف للبحيرة، و215 مليونا لبورسعيد، و15 مليونا للسويس.

يشار إلى أن عمرو الجارحي، وزير المالية، ألقى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 والذي تضمن الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، وأهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة، كما ألقى الضوء على السياسات التي نُفذت في السنوات السابقة.